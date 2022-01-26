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В Красноярске преподаватель пойдет под суд за 31 эпизод получения взяток

В Красноярске преподаватель пойдет под суд за 31 эпизод получения взяток - РИА Новости, 26.01.2022

В Красноярске преподаватель пойдет под суд за 31 эпизод получения взяток

Старший преподаватель Сибирского госуниверситета науки и технологии им. М.Ф. Решетнева в Красноярске пойдет под суд за 22 эпизода получения взяток от студентов... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T07:51

2022-01-26T07:51

2022-01-26T07:51

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 26 янв – РИА Новости. Старший преподаватель Сибирского госуниверситета науки и технологии им. М.Ф. Решетнева в Красноярске пойдет под суд за 22 эпизода получения взяток от студентов и девять эпизодов посредничества, сообщает в среду Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.По данным СК, с 2015 по 2019 годы преподаватель получил от студентов взятки за выставление положительных оценок за зачеты и экзамены, которые он принимал сам, без фактической проверки знаний, а также за способствование в получении положительных оценок у других преподавателей. Также ему вменяют получение взяток от студентов через посредников."В результате преступных действий обвиняемый получил взятки на сумму 680 тысяч рублей. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал частично", - сообщили в следственном управлении.Западно-Сибирская транспортная прокуратура уточняет, что Красноярский транспортный прокурор уже направил дело для рассмотрения в суд. Ранее суды Красноярска рассмотрели дела взяткодателей, их приговорили к условным мерам наказания и штрафам от 100 до 400 тысяч рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/samara-1769505656.html

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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф), россия