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Путин отметил высокий уровень сотрудничества с Италией
Путин отметил высокий уровень сотрудничества с Италией - РИА Новости, 26.01.2022
Путин отметил высокий уровень сотрудничества с Италией
Волатильная ситуация в глобальной экономике, возникшая из-за пандемии коронавируса, не способствовала реализации новых проектов, но России и Италии удалось... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:18
2022-01-26T14:18
2022-01-26T14:27
экономика
италия
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Волатильная ситуация в глобальной экономике, возникшая из-за пандемии коронавируса, не способствовала реализации новых проектов, но России и Италии удалось сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин в среду во время встречи с итальянским бизнесом."Конечно, из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены, и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно же, не способствовала реализации новых проектов и инициатив. Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось все-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке", - сказал Путин.Он подчеркнул, что за 11 месяцев 2021 года двусторонняя торговля выросла на 53,8% - до 27,5 миллиарда долларов. "Думаю, что даже после окончания подсчета, скорее всего, этот показатель превысит планку в 30 миллиардов долларов", - подчеркнул Путин.
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экономика, италия, владимир путин, россия
14:18 26.01.2022 (обновлено: 14:27 26.01.2022)
Путин отметил высокий уровень сотрудничества с Италией
Президент Путин отметил высокий уровень сотрудничества с Италией в пандемию