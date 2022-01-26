https://ria.ru/20220126/skoraya-1769681188.html

Медики скорой помощи пробрались по снегу к столетней пациентке на Кубани

Медики скорой помощи пробрались по снегу к столетней пациентке на Кубани - РИА Новости, 26.01.2022

Медики скорой помощи пробрались по снегу к столетней пациентке на Кубани

Глава Кубани Вениамин Кондратьев поблагодарил фельдшера и водителя скорой помощи из Туапсе, которые 1,5 километра с фонариком, навигатором и кислородными... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T19:49

2022-01-26T19:49

2022-01-26T19:49

общество

краснодарский край

вениамин кондратьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_8c1628b6c6a188fb3ce9470af51faa04.jpg

КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поблагодарил фельдшера и водителя скорой помощи из Туапсе, которые 1,5 километра с фонариком, навигатором и кислородными баллонами пробирались по сугробам для спасения столетней пациентки.Губернатор написал в своем Telegram, что узнал об этом из соцсетей."Анастасия Плахина и Игорь Колесников спасли жизнь 100-летней пациентки. На вызов они отправились ранним утром. Но уже в дороге поняли, что к дому автомобиль проехать не сможет из-за высоких сугробов. Не раздумывая взяли тяжелые баллоны с кислородом и 1,5 километра с фонариками и навигатором шли пешком. На помощь задыхающейся бабушке подоспели вовремя. Это настоящие врачи, которые в любых условиях готовы исполнять свой служебный долг. Спасибо им за это"! - написал Кондратьев.

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, краснодарский край, вениамин кондратьев