https://ria.ru/20220126/skoraya-1769681188.html
Медики скорой помощи пробрались по снегу к столетней пациентке на Кубани
Медики скорой помощи пробрались по снегу к столетней пациентке на Кубани - РИА Новости, 26.01.2022
Медики скорой помощи пробрались по снегу к столетней пациентке на Кубани
Глава Кубани Вениамин Кондратьев поблагодарил фельдшера и водителя скорой помощи из Туапсе, которые 1,5 километра с фонариком, навигатором и кислородными... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:49
2022-01-26T19:49
2022-01-26T19:49
общество
краснодарский край
вениамин кондратьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_8c1628b6c6a188fb3ce9470af51faa04.jpg
КРАСНОДАР, 26 янв - РИА Новости. Глава Кубани Вениамин Кондратьев поблагодарил фельдшера и водителя скорой помощи из Туапсе, которые 1,5 километра с фонариком, навигатором и кислородными баллонами пробирались по сугробам для спасения столетней пациентки.Губернатор написал в своем Telegram, что узнал об этом из соцсетей."Анастасия Плахина и Игорь Колесников спасли жизнь 100-летней пациентки. На вызов они отправились ранним утром. Но уже в дороге поняли, что к дому автомобиль проехать не сможет из-за высоких сугробов. Не раздумывая взяли тяжелые баллоны с кислородом и 1,5 километра с фонариками и навигатором шли пешком. На помощь задыхающейся бабушке подоспели вовремя. Это настоящие врачи, которые в любых условиях готовы исполнять свой служебный долг. Спасибо им за это"! - написал Кондратьев.
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154840/96/1548409636_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5dc3512730463dbd402cfb391fbd00de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, вениамин кондратьев
Медики скорой помощи пробрались по снегу к столетней пациентке на Кубани
Медики скорой помощи пробрались 1,5 километра по снегу к столетней пациентке на Кубани