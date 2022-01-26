https://ria.ru/20220126/shkoly-1769551438.html
В России 6,13% школьников учатся дистанционно из-за COVID-19
В России 6,13% школьников учатся дистанционно из-за COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
В России 6,13% школьников учатся дистанционно из-за COVID-19
В российских школах 6,13% школьников обучаются в дистанционной форме из-за COVID, сообщило Минпросвещения РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:17
2022-01-26T10:17
2022-01-26T10:41
распространение коронавируса
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В российских школах 6,13% школьников обучаются в дистанционной форме из-за COVID, сообщило Минпросвещения РФ в своем Telegram-канале."Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) - 6,13%", - говорится в инфографике.Пресс-служба сообщает, что ситуация по ограничениям работы школ в связи с COVID и сезонными ОРВИ остается стабильной."По состоянию на 25 января, количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — всего лишь 0,28%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220125/shkoly-1769457961.html
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:17 26.01.2022 (обновлено: 10:41 26.01.2022)
В России 6,13% школьников учатся дистанционно из-за COVID-19
Минпросвещения: 6,13% российских школьников учатся дистанционно из-за COVID-19