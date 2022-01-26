https://ria.ru/20220126/shkoly-1769551438.html

В России 6,13% школьников учатся дистанционно из-за COVID-19

В России 6,13% школьников учатся дистанционно из-за COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

В России 6,13% школьников учатся дистанционно из-за COVID-19

В российских школах 6,13% школьников обучаются в дистанционной форме из-за COVID, сообщило Минпросвещения РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:17

2022-01-26T10:17

2022-01-26T10:41

распространение коронавируса

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В российских школах 6,13% школьников обучаются в дистанционной форме из-за COVID, сообщило Минпросвещения РФ в своем Telegram-канале."Процент численности обучающихся в закрытых классах (от общего числа школьников) - 6,13%", - говорится в инфографике.Пресс-служба сообщает, что ситуация по ограничениям работы школ в связи с COVID и сезонными ОРВИ остается стабильной."По состоянию на 25 января, количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, минимально — всего лишь 0,28%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220125/shkoly-1769457961.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии