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Регионы получат 7,3 миллиарда рублей на оказание амбулаторной помощи
Регионы получат 7,3 миллиарда рублей на оказание амбулаторной помощи - РИА Новости, 26.01.2022
Регионы получат 7,3 миллиарда рублей на оказание амбулаторной помощи
До конца января регионы получат на оказание помощи на амбулаторном этапе еще 7,3 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:11
2022-01-26T17:11
2022-01-26T17:31
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. До конца января регионы получат на оказание помощи на амбулаторном этапе еще 7,3 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Планируем до конца января выделить регионам страны на дополнительное финансовое обеспечение оказания помощи на амбулаторном этапе, в том числе на оплату выездов медицинских работников к пациентам, ещё 7,3 миллиарда рублей", - сказала Голикова в ходе совещания с президентом.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество
17:11 26.01.2022 (обновлено: 17:31 26.01.2022)
Регионы получат 7,3 миллиарда рублей на оказание амбулаторной помощи
Вице-премьер Голикова: регионы получат 7,3 миллиарда рублей на амбулаторную помощь