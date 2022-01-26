https://ria.ru/20220126/regiony-1769647837.html

Регионы получат 7,3 миллиарда рублей на оказание амбулаторной помощи

Регионы получат 7,3 миллиарда рублей на оказание амбулаторной помощи - РИА Новости, 26.01.2022

Регионы получат 7,3 миллиарда рублей на оказание амбулаторной помощи

До конца января регионы получат на оказание помощи на амбулаторном этапе еще 7,3 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:11

2022-01-26T17:11

2022-01-26T17:31

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. До конца января регионы получат на оказание помощи на амбулаторном этапе еще 7,3 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Планируем до конца января выделить регионам страны на дополнительное финансовое обеспечение оказания помощи на амбулаторном этапе, в том числе на оплату выездов медицинских работников к пациентам, ещё 7,3 миллиарда рублей", - сказала Голикова в ходе совещания с президентом.

https://ria.ru/20220126/smertnost-1769652026.html

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество