Смотреть обязательно! Лучшие гиды России рассказали о любимых маршрутах
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Русское географическое общество (РГО) выбирает лучших гидов уже четвертый раз. Недавно состоялась церемония награждения победителей конкурса, представивших короткие видеоэкскурсии по самым интересным местам в своих регионах. О том, как математики и менеджеры становятся экскурсоводами, где увидеть наследие кочевников, падающую колокольню и исчезнувшие форты, — в материале РИА Новости.
В гости к богатырю
"Алтай очень разный. Для тех, кто предпочитает отдых в комфортных условиях, подойдет берег Катуни между селами Манжерок и Чемал. Это популярные места летом", — говорит Александр Пермяков, победивший в номинации "Экотуризм". Себя он предпочитает называть не экскурсоводом, а "гидом-проводником".
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога "Чуйский тракт" и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
Автомобильная дорога "Чуйский тракт" и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
В трех видеороликах он рассказывает о геопарке "Алтай" — пока не слишком известной территории в высокогорье, которая объединяет десятки природных достопримечательностей. "Можно пройти по дну огромного древнего озера, увидеть окаменелые водоросли, узнать историю Земли. А какие там пейзажи!" — восхищается Пермяков.
И к тому же — уникальное наследие кочевников: наскальные рисунки, каменные воины и скифские курганы. Чтобы попасть в геопарк, нужно проехать по Чуйскому тракту — одной из самых красивых дорог мира.
© Фото из личного архива Александра ПермяковаГид Александр Пермяков на Алтае
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Гид Александр Пермяков на Алтае
© Фото из личного архива Александра Пермякова
© Фото из личного архива Александра ПермяковаАлександр Пермяков на Алтае
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Александр Пермяков на Алтае
© Фото из личного архива Александра Пермякова
© Фото из личного архива Александра ПермяковаАлександр Пермяков в Норвегии
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Александр Пермяков в Норвегии
© Фото из личного архива Александра Пермякова
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Гид Александр Пермяков на Алтае
© Фото из личного архива Александра Пермякова
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Александр Пермяков на Алтае
© Фото из личного архива Александра Пермякова
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Александр Пермяков в Норвегии
© Фото из личного архива Александра Пермякова
Такая любовь к Алтаю у Александра с детства. "Впервые я отправился в поход туда в восемь лет, за две недели мы прошли 200 километров по потрясающим местам", — вспоминает Пермяков. Повзрослев, он начал работать сопровождающим групп, потом гидом и организатором туров. Объездил почти сто стран.
Для роликов на конкурс он изучил около 200 научных статей и монографий. "Сверял факты, пытался понятным языком объяснить геологические термины и даты", — рассказывает Александр. В финальный вариант вошло лишь десять процентов подготовленного материала.
К примеру, на Алтае хорошо известна легенда о богатыре Сартакпая, который прокладывал русла рек, чтобы помочь воде выбраться с гор. "Я узнал, что герой, по преданию, жил в селе Иня. А ведь там как раз самые величественные террасы, оставшиеся после прорыва огромного ледникового озера десятки тысяч лет назад", — говорит Пермяков.
Необычный Петербург
"У меня нет красивой истории о том, как я стал гидом", — признается Денис Зоткин, победивший в номинации "Город". Его ролик — о необычном памятнике блокадной колюшке в Кронштадте.
Математик по образованию, Зоткин ни дня не работал по специальности. "С детства любил путешествовать. Сначала вокруг дома, потом по родному Санкт-Петербургу, затем по области — с палаткой и рюкзаком на лодках, пешком по лесу или на электричках по крепостям и старинным усадьбам", — рассказывает он.
Города России. Кронштадт
Первая работа — экскурсовод по рекам и каналам города на Неве. А после окончания курсов гидов Зоткин много лет возил туры за рубеж. "До пандемии не видел себя экскурсоводом по Петербургу. Хотя свой город очень люблю и неплохо знаю, больше бывал в Европе: у меня набегало около 300 рабочих дней в год в турах во Францию, Италию, Испанию, Португалию".
Из-за пандемии не попасть в любимую им Данию или Бельгию. Поначалу очень расстроился, признается Денис. А потом стал путешествовать по самому европейскому городу России, открывать его заново для себя и туристов.
"Ведь мы живем в самой большой в мире стране, от Калининграда до Владивостока есть потрясающе интересные места, — говорит Зоткин. — Я увидел Байкал, Урал, русский Юг, Вологодчину, Ростов-на-Дону".
Тем, кто не раз бывал в Петербурге, гид дает такой совет: "Если главные достопримечательности Северной столицы вы уже видели, посетите Новую Голландию". Летом благодаря зелени там не жарко, можно поиграть в бадминтон или петанк. Зимой тоже хорошо: заливают каток, вкусно пахнет глинтвейном. Есть отличные рестораны — грузинский, рюмочная.
В пригороде Петербурга — кроме Петергофа и Царского села — гид рекомендует недавно открытый Музей-макет фортов Кронштадта: "Там в масштабе 1:87 воссозданы сооружения, которые сейчас выглядят совсем иначе, а многие стерты с лица земли. Их восстановили с точностью до деталей в 3D-формате".
Музей-свалка около Байкала
Говорим "Иркутск" и "туризм" — подразумеваем Байкал. Посетите остров Ольхон, но учтите, что полноценный тур займет два-три дня, объясняет гид Ксения Артемьева, которая специализируется на приеме гостей из Юго-Восточной Азии.
"Если вы ограничены по времени, то на один день отправляйтесь в Листвянку, до нее от Иркутска всего 70 километров. Также нужно прокатиться на поезде по Кругобайкальской железной дороге", — рассказывает она об обязательной программе.
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В самом Иркутске тоже много интересного. Например, единственный в мире "Музей на свалке". Именно за историю о нем Ксения и получила главный приз конкурса РГО в номинации "Музей".
"Всего в пяти километрах от города на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) — выставка боевых роботов и орков, можно пострелять в тире из всех видов советского и российского оружия", — перечисляет она.
© Фото из личного архива Ксении АртемьеваойГид Ксения Артемьева
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Гид Ксения Артемьева
© Фото из личного архива Ксении Артемьеваой
© Фото из личного архива Ксении АртемьеваойГид Ксения Артемьева с туристами из Китая
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Гид Ксения Артемьева с туристами из Китая
© Фото из личного архива Ксении Артемьеваой
1 из 2
Гид Ксения Артемьева
© Фото из личного архива Ксении Артемьеваой
2 из 2
Гид Ксения Артемьева с туристами из Китая
© Фото из личного архива Ксении Артемьеваой
Рядом — Зал боевой славы, поле Прохоровского сражения с самолетами, танками и прочей военной техникой. Основную коллекцию собрали из находок или изготовили из них же в мастерской — в том числе два корабля в натуральную величину и рыцарей в доспехах. В отделе раритетов — музыкальные инструменты, старинные печатные машинки, электроприборы, игрушки, часы, медали. И все можно трогать руками.
"Тут каждый находит что-то свое, — говорит Ксения. — Людей постарше привлекает советская атрибутика, множество вещей из их детства, а молодежь восхищается орками, боями между чужими и хищниками. Но полевую кухню любят все! Если проголодались — можно попробовать настоящую солдатскую кашу и сибирские блины".
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На территории полигона ТБО в вольерах живут медведи, спасенные от усыпления. Им можно привезти гостинцы.
А еще это место используют для киносъемок. Здесь есть настоящие окопы, созданы макеты военных самолетов, автомобилей, зенитных орудий.
Увидеть падающую колокольню
Гид Евгений Павлов рассказывает о падающей колокольне Вознесенского Печерского монастыря — работа победила в номинации "Нижний Новгород".
По словам Павлова, экскурсоводом он стал случайно. "В 51 год после травмы врачи запретили мне поднимать что-то тяжелее столовой ложки. До этого был менеджером по продажам, бухгалтером, администратором в отеле, грибы выращивал, работал в контактном зоопарке", — перечисляет он.
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Потом увидел объявление о вакансии гида в музее при Печерском монастыре. Написал, его взяли. Курсы экскурсоводов закончил в прошлом году. "Нашел свое призвание и получил ему официальное подтверждение", — поясняет он.
В Нижнем Новгороде Евгений прежде всего рекомендует посетить кремль и Печерский монастырь: "В кремле у меня несколько любимых точек. Среди них Михайло-Архангельский собор — не просто шатровый храм XVII века, а благодарность царя Михаила Романова нижегородцам за ополчение".
© Фото : Евгений ПавловЕвгений Павлов
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Евгений Павлов
© Фото : Евгений Павлов
© Фото : Евгений ПавловЕвгений Павлов
2 из 3
Евгений Павлов
© Фото : Евгений Павлов
1 из 3
Евгений Павлов
© Фото : Евгений Павлов
2 из 3
Евгений Павлов
© Фото : Евгений Павлов
В монастыре кроме колокольни экскурсовод показывает особенности надвратной шатровой церкви, архитектурные "фишки" Вознесенского собора и зимнего Успенского храма с обширной трапезной и старинными иконами.
В самом Нижнем у Павлова тоже есть любимые места: "Очень нравится наше Започаинье, Рождественская, ярмарка, Большая Покровка, Верхневолжская набережная". А еще он водит экскурсии по необычным маршрутам — например, по Советскому району, который стал открытием даже для местных жителей.
Соленое озеро и визит к Любушке
Тринадцатилетний Матвей Кочергин, лидер в номинации "Лучший гид до 18 лет", рассказал о трассе Сибирского международного марафона. "Она прошла по всем интересным местам Омска, исторической части города. Поэтому все, что от меня требовалось, — просто бежать вместе со всеми и любоваться красотой", — говорит он.
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)
Матвей Кочергин — один из победителей конкурса РГО
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Матвей Кочергин — один из победителей конкурса РГО
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)Матвей Кочергин в Артеке
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Матвей Кочергин в Артеке
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)Матвей Кочергин
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Матвей Кочергин
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)
1 из 3
Матвей Кочергин — один из победителей конкурса РГО
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)
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Матвей Кочергин в Артеке
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)
3 из 3
Матвей Кочергин
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)
Участие в конкурсе позволило ему попробовать себя в роли журналиста, оператора, видеоинженера. "Этот опыт поможет в выборе профессии, возможно, буду гидом или тревел-блогером".
Изучение Омска Матвей советует начать с Любинского проспекта. Это сердце города, там — старейший в Сибири драмтеатр, Центр "Эрмитаж-Сибирь" — единственный филиал петербургского музея за Уралом.
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На проспекте можно сделать фото с необычными скульптурами. Например, с Любушкой — женой генерала-губернатора Густава Гасфорда, а еще с сантехником Степанычем. "Ну а за порядком приглядывает бронзовый городовой. Усы у него блестят — туристы на счастье натирают", — объясняет Матвей.
В области он рекомендует посетить соленое озеро Эбейты, которое называют местным Мертвым морем, и музей под открытым небом "Старина Сибирская".