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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220126/puteshestviya-1769392317.html
Смотреть обязательно! Лучшие гиды России рассказали о любимых маршрутах
Смотреть обязательно! Лучшие гиды России рассказали о любимых маршрутах - РИА Новости, 26.01.2022
Смотреть обязательно! Лучшие гиды России рассказали о любимых маршрутах
Русское географическое общество (РГО) выбирает лучших гидов уже четвертый раз. Недавно состоялась церемония награждения победителей конкурса, представивших... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T08:00
2022-01-26T07:58
туризм
санкт-петербург
италия
иркутск
омск
республика алтай
русское географическое общество
нижний новгород
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Русское географическое общество (РГО) выбирает лучших гидов уже четвертый раз. Недавно состоялась церемония награждения победителей конкурса, представивших короткие видеоэкскурсии по самым интересным местам в своих регионах. О том, как математики и менеджеры становятся экскурсоводами, где увидеть наследие кочевников, падающую колокольню и исчезнувшие форты, — в материале РИА Новости.В гости к богатырю"Алтай очень разный. Для тех, кто предпочитает отдых в комфортных условиях, подойдет берег Катуни между селами Манжерок и Чемал. Это популярные места летом", — говорит Александр Пермяков, победивший в номинации "Экотуризм". Себя он предпочитает называть не экскурсоводом, а "гидом-проводником".В трех видеороликах он рассказывает о геопарке "Алтай" — пока не слишком известной территории в высокогорье, которая объединяет десятки природных достопримечательностей. "Можно пройти по дну огромного древнего озера, увидеть окаменелые водоросли, узнать историю Земли. А какие там пейзажи!" — восхищается Пермяков. И к тому же — уникальное наследие кочевников: наскальные рисунки, каменные воины и скифские курганы. Чтобы попасть в геопарк, нужно проехать по Чуйскому тракту — одной из самых красивых дорог мира.Такая любовь к Алтаю у Александра с детства. "Впервые я отправился в поход туда в восемь лет, за две недели мы прошли 200 километров по потрясающим местам", — вспоминает Пермяков. Повзрослев, он начал работать сопровождающим групп, потом гидом и организатором туров. Объездил почти сто стран.Для роликов на конкурс он изучил около 200 научных статей и монографий. "Сверял факты, пытался понятным языком объяснить геологические термины и даты", — рассказывает Александр. В финальный вариант вошло лишь десять процентов подготовленного материала.К примеру, на Алтае хорошо известна легенда о богатыре Сартакпая, который прокладывал русла рек, чтобы помочь воде выбраться с гор. "Я узнал, что герой, по преданию, жил в селе Иня. А ведь там как раз самые величественные террасы, оставшиеся после прорыва огромного ледникового озера десятки тысяч лет назад", — говорит Пермяков. Необычный Петербург"У меня нет красивой истории о том, как я стал гидом", — признается Денис Зоткин, победивший в номинации "Город". Его ролик — о необычном памятнике блокадной колюшке в Кронштадте.Математик по образованию, Зоткин ни дня не работал по специальности. "С детства любил путешествовать. Сначала вокруг дома, потом по родному Санкт-Петербургу, затем по области — с палаткой и рюкзаком на лодках, пешком по лесу или на электричках по крепостям и старинным усадьбам", — рассказывает он.Первая работа — экскурсовод по рекам и каналам города на Неве. А после окончания курсов гидов Зоткин много лет возил туры за рубеж. "До пандемии не видел себя экскурсоводом по Петербургу. Хотя свой город очень люблю и неплохо знаю, больше бывал в Европе: у меня набегало около 300 рабочих дней в год в турах во Францию, Италию, Испанию, Португалию".Из-за пандемии не попасть в любимую им Данию или Бельгию. Поначалу очень расстроился, признается Денис. А потом стал путешествовать по самому европейскому городу России, открывать его заново для себя и туристов."Ведь мы живем в самой большой в мире стране, от Калининграда до Владивостока есть потрясающе интересные места, — говорит Зоткин. — Я увидел Байкал, Урал, русский Юг, Вологодчину, Ростов-на-Дону".Тем, кто не раз бывал в Петербурге, гид дает такой совет: "Если главные достопримечательности Северной столицы вы уже видели, посетите Новую Голландию". Летом благодаря зелени там не жарко, можно поиграть в бадминтон или петанк. Зимой тоже хорошо: заливают каток, вкусно пахнет глинтвейном. Есть отличные рестораны — грузинский, рюмочная. В пригороде Петербурга — кроме Петергофа и Царского села — гид рекомендует недавно открытый Музей-макет фортов Кронштадта: "Там в масштабе 1:87 воссозданы сооружения, которые сейчас выглядят совсем иначе, а многие стерты с лица земли. Их восстановили с точностью до деталей в 3D-формате".Музей-свалка около БайкалаГоворим "Иркутск" и "туризм" — подразумеваем Байкал. Посетите остров Ольхон, но учтите, что полноценный тур займет два-три дня, объясняет гид Ксения Артемьева, которая специализируется на приеме гостей из Юго-Восточной Азии. "Если вы ограничены по времени, то на один день отправляйтесь в Листвянку, до нее от Иркутска всего 70 километров. Также нужно прокатиться на поезде по Кругобайкальской железной дороге", — рассказывает она об обязательной программе.В самом Иркутске тоже много интересного. Например, единственный в мире "Музей на свалке". Именно за историю о нем Ксения и получила главный приз конкурса РГО в номинации "Музей"."Всего в пяти километрах от города на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) — выставка боевых роботов и орков, можно пострелять в тире из всех видов советского и российского оружия", — перечисляет она. Рядом — Зал боевой славы, поле Прохоровского сражения с самолетами, танками и прочей военной техникой. Основную коллекцию собрали из находок или изготовили из них же в мастерской — в том числе два корабля в натуральную величину и рыцарей в доспехах. В отделе раритетов — музыкальные инструменты, старинные печатные машинки, электроприборы, игрушки, часы, медали. И все можно трогать руками.На территории полигона ТБО в вольерах живут медведи, спасенные от усыпления. Им можно привезти гостинцы.А еще это место используют для киносъемок. Здесь есть настоящие окопы, созданы макеты военных самолетов, автомобилей, зенитных орудий.Увидеть падающую колокольнюГид Евгений Павлов рассказывает о падающей колокольне Вознесенского Печерского монастыря — работа победила в номинации "Нижний Новгород".По словам Павлова, экскурсоводом он стал случайно. "В 51 год после травмы врачи запретили мне поднимать что-то тяжелее столовой ложки. До этого был менеджером по продажам, бухгалтером, администратором в отеле, грибы выращивал, работал в контактном зоопарке", — перечисляет он.Потом увидел объявление о вакансии гида в музее при Печерском монастыре. Написал, его взяли. Курсы экскурсоводов закончил в прошлом году. "Нашел свое призвание и получил ему официальное подтверждение", — поясняет он.В Нижнем Новгороде Евгений прежде всего рекомендует посетить кремль и Печерский монастырь: "В кремле у меня несколько любимых точек. Среди них Михайло-Архангельский собор — не просто шатровый храм XVII века, а благодарность царя Михаила Романова нижегородцам за ополчение". В монастыре кроме колокольни экскурсовод показывает особенности надвратной шатровой церкви, архитектурные "фишки" Вознесенского собора и зимнего Успенского храма с обширной трапезной и старинными иконами.В самом Нижнем у Павлова тоже есть любимые места: "Очень нравится наше Започаинье, Рождественская, ярмарка, Большая Покровка, Верхневолжская набережная". А еще он водит экскурсии по необычным маршрутам — например, по Советскому району, который стал открытием даже для местных жителей. Соленое озеро и визит к ЛюбушкеТринадцатилетний Матвей Кочергин, лидер в номинации "Лучший гид до 18 лет", рассказал о трассе Сибирского международного марафона. "Она прошла по всем интересным местам Омска, исторической части города. Поэтому все, что от меня требовалось, — просто бежать вместе со всеми и любоваться красотой", — говорит он.Участие в конкурсе позволило ему попробовать себя в роли журналиста, оператора, видеоинженера. "Этот опыт поможет в выборе профессии, возможно, буду гидом или тревел-блогером".Изучение Омска Матвей советует начать с Любинского проспекта. Это сердце города, там — старейший в Сибири драмтеатр, Центр "Эрмитаж-Сибирь" — единственный филиал петербургского музея за Уралом.На проспекте можно сделать фото с необычными скульптурами. Например, с Любушкой — женой генерала-губернатора Густава Гасфорда, а еще с сантехником Степанычем. "Ну а за порядком приглядывает бронзовый городовой. Усы у него блестят — туристы на счастье натирают", — объясняет Матвей.В области он рекомендует посетить соленое озеро Эбейты, которое называют местным Мертвым морем, и музей под открытым небом "Старина Сибирская".
https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html
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санкт-петербург, италия, иркутск, омск, республика алтай, русское географическое общество, нижний новгород, байкал, кронштадт, туризм, россия, маршруты - туризм, впечатления - туризм, достопримечательности, что посмотреть , куда поехать, куда можно лететь
08:00 26.01.2022
 

Смотреть обязательно! Лучшие гиды России рассказали о любимых маршрутах

© Depositphotos / YuliaBЛюди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге
Люди на льду замерзшей Невы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Depositphotos / YuliaB
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Русское географическое общество (РГО) выбирает лучших гидов уже четвертый раз. Недавно состоялась церемония награждения победителей конкурса, представивших короткие видеоэкскурсии по самым интересным местам в своих регионах. О том, как математики и менеджеры становятся экскурсоводами, где увидеть наследие кочевников, падающую колокольню и исчезнувшие форты, — в материале РИА Новости.

В гости к богатырю

"Алтай очень разный. Для тех, кто предпочитает отдых в комфортных условиях, подойдет берег Катуни между селами Манжерок и Чемал. Это популярные места летом", — говорит Александр Пермяков, победивший в номинации "Экотуризм". Себя он предпочитает называть не экскурсоводом, а "гидом-проводником".
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога "Чуйский тракт" и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
Автомобильная дорога Чуйский тракт и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобильная дорога "Чуйский тракт" и река Катунь в Онгудайском районе Республики Алтай
В трех видеороликах он рассказывает о геопарке "Алтай" — пока не слишком известной территории в высокогорье, которая объединяет десятки природных достопримечательностей. "Можно пройти по дну огромного древнего озера, увидеть окаменелые водоросли, узнать историю Земли. А какие там пейзажи!" — восхищается Пермяков.
И к тому же — уникальное наследие кочевников: наскальные рисунки, каменные воины и скифские курганы. Чтобы попасть в геопарк, нужно проехать по Чуйскому тракту — одной из самых красивых дорог мира.
© Фото из личного архива Александра ПермяковаГид Александр Пермяков на Алтае
Гид Александр Пермяков на Алтае
1 из 5
Гид Александр Пермяков на Алтае
© Фото из личного архива Александра Пермякова
© Фото : @alexpermyakov / FacebookАлександр Пермяков
Александр Пермяков
2 из 5
Александр Пермяков
© Фото : @alexpermyakov / Facebook
© Фото из личного архива Александра ПермяковаАлександр Пермяков на Алтае
Александр Пермяков на Алтае
3 из 5
Александр Пермяков на Алтае
© Фото из личного архива Александра Пермякова
© Фото : @alexpermyakov / FacebookАлександр Пермяков
Александр Пермяков
4 из 5
Александр Пермяков
© Фото : @alexpermyakov / Facebook
© Фото из личного архива Александра ПермяковаАлександр Пермяков в Норвегии
Александр Пермяков в Норвегии
5 из 5
Александр Пермяков в Норвегии
© Фото из личного архива Александра Пермякова
1 из 5
Гид Александр Пермяков на Алтае
© Фото из личного архива Александра Пермякова
2 из 5
Александр Пермяков
© Фото : @alexpermyakov / Facebook
3 из 5
Александр Пермяков на Алтае
© Фото из личного архива Александра Пермякова
4 из 5
Александр Пермяков
© Фото : @alexpermyakov / Facebook
5 из 5
Александр Пермяков в Норвегии
© Фото из личного архива Александра Пермякова
Такая любовь к Алтаю у Александра с детства. "Впервые я отправился в поход туда в восемь лет, за две недели мы прошли 200 километров по потрясающим местам", — вспоминает Пермяков. Повзрослев, он начал работать сопровождающим групп, потом гидом и организатором туров. Объездил почти сто стран.
Для роликов на конкурс он изучил около 200 научных статей и монографий. "Сверял факты, пытался понятным языком объяснить геологические термины и даты", — рассказывает Александр. В финальный вариант вошло лишь десять процентов подготовленного материала.
К примеру, на Алтае хорошо известна легенда о богатыре Сартакпая, который прокладывал русла рек, чтобы помочь воде выбраться с гор. "Я узнал, что герой, по преданию, жил в селе Иня. А ведь там как раз самые величественные террасы, оставшиеся после прорыва огромного ледникового озера десятки тысяч лет назад", — говорит Пермяков.

Необычный Петербург

"У меня нет красивой истории о том, как я стал гидом", — признается Денис Зоткин, победивший в номинации "Город". Его ролик — о необычном памятнике блокадной колюшке в Кронштадте.
Математик по образованию, Зоткин ни дня не работал по специальности. "С детства любил путешествовать. Сначала вокруг дома, потом по родному Санкт-Петербургу, затем по области — с палаткой и рюкзаком на лодках, пешком по лесу или на электричках по крепостям и старинным усадьбам", — рассказывает он.
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкГорода России. Кронштадт
Города России. Кронштадт - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Города России. Кронштадт
Первая работа — экскурсовод по рекам и каналам города на Неве. А после окончания курсов гидов Зоткин много лет возил туры за рубеж. "До пандемии не видел себя экскурсоводом по Петербургу. Хотя свой город очень люблю и неплохо знаю, больше бывал в Европе: у меня набегало около 300 рабочих дней в год в турах во Францию, Италию, Испанию, Португалию".
© Фото : @ dezotclub / ВКонтактеДенис Зоткин в Тихвине
Денис Зоткин в Тихвине
1 из 3
Денис Зоткин в Тихвине
© Фото : @ dezotclub / ВКонтакте
© Фото : @dezotclub / ВКонтактеДенис Зоткин в Царском Селе
Денис Зоткин в Царском Селе
2 из 3
Денис Зоткин в Царском Селе
© Фото : @dezotclub / ВКонтакте
© Фото : @ dezotclub / ВКонтактеДенис Зоткин во время автобусного тура по Европе
Денис Зоткин во время автобусного тура по Европе
3 из 3
Денис Зоткин во время автобусного тура по Европе
© Фото : @ dezotclub / ВКонтакте
1 из 3
Денис Зоткин в Тихвине
© Фото : @ dezotclub / ВКонтакте
2 из 3
Денис Зоткин в Царском Селе
© Фото : @dezotclub / ВКонтакте
3 из 3
Денис Зоткин во время автобусного тура по Европе
© Фото : @ dezotclub / ВКонтакте
Из-за пандемии не попасть в любимую им Данию или Бельгию. Поначалу очень расстроился, признается Денис. А потом стал путешествовать по самому европейскому городу России, открывать его заново для себя и туристов.
"Ведь мы живем в самой большой в мире стране, от Калининграда до Владивостока есть потрясающе интересные места, — говорит Зоткин. — Я увидел Байкал, Урал, русский Юг, Вологодчину, Ростов-на-Дону".
Тем, кто не раз бывал в Петербурге, гид дает такой совет: "Если главные достопримечательности Северной столицы вы уже видели, посетите Новую Голландию". Летом благодаря зелени там не жарко, можно поиграть в бадминтон или петанк. Зимой тоже хорошо: заливают каток, вкусно пахнет глинтвейном. Есть отличные рестораны — грузинский, рюмочная.
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В пригороде Петербурга — кроме Петергофа и Царского села — гид рекомендует недавно открытый Музей-макет фортов Кронштадта: "Там в масштабе 1:87 воссозданы сооружения, которые сейчас выглядят совсем иначе, а многие стерты с лица земли. Их восстановили с точностью до деталей в 3D-формате".

Музей-свалка около Байкала

Говорим "Иркутск" и "туризм" — подразумеваем Байкал. Посетите остров Ольхон, но учтите, что полноценный тур займет два-три дня, объясняет гид Ксения Артемьева, которая специализируется на приеме гостей из Юго-Восточной Азии.
"Если вы ограничены по времени, то на один день отправляйтесь в Листвянку, до нее от Иркутска всего 70 километров. Также нужно прокатиться на поезде по Кругобайкальской железной дороге", — рассказывает она об обязательной программе.
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В самом Иркутске тоже много интересного. Например, единственный в мире "Музей на свалке". Именно за историю о нем Ксения и получила главный приз конкурса РГО в номинации "Музей".
"Всего в пяти километрах от города на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) — выставка боевых роботов и орков, можно пострелять в тире из всех видов советского и российского оружия", — перечисляет она.
© Фото из личного архива Ксении АртемьеваойГид Ксения Артемьева
Гид Ксения Артемьева
1 из 2
Гид Ксения Артемьева
© Фото из личного архива Ксении Артемьеваой
© Фото из личного архива Ксении АртемьеваойГид Ксения Артемьева с туристами из Китая
Гид Ксения Артемьева с туристами из Китая
2 из 2
Гид Ксения Артемьева с туристами из Китая
© Фото из личного архива Ксении Артемьеваой
1 из 2
Гид Ксения Артемьева
© Фото из личного архива Ксении Артемьеваой
2 из 2
Гид Ксения Артемьева с туристами из Китая
© Фото из личного архива Ксении Артемьеваой
Рядом — Зал боевой славы, поле Прохоровского сражения с самолетами, танками и прочей военной техникой. Основную коллекцию собрали из находок или изготовили из них же в мастерской — в том числе два корабля в натуральную величину и рыцарей в доспехах. В отделе раритетов — музыкальные инструменты, старинные печатные машинки, электроприборы, игрушки, часы, медали. И все можно трогать руками.

"Тут каждый находит что-то свое, — говорит Ксения. — Людей постарше привлекает советская атрибутика, множество вещей из их детства, а молодежь восхищается орками, боями между чужими и хищниками. Но полевую кухню любят все! Если проголодались — можно попробовать настоящую солдатскую кашу и сибирские блины".

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На территории полигона ТБО в вольерах живут медведи, спасенные от усыпления. Им можно привезти гостинцы.
А еще это место используют для киносъемок. Здесь есть настоящие окопы, созданы макеты военных самолетов, автомобилей, зенитных орудий.

Увидеть падающую колокольню

Гид Евгений Павлов рассказывает о падающей колокольне Вознесенского Печерского монастыря — работа победила в номинации "Нижний Новгород".
По словам Павлова, экскурсоводом он стал случайно. "В 51 год после травмы врачи запретили мне поднимать что-то тяжелее столовой ложки. До этого был менеджером по продажам, бухгалтером, администратором в отеле, грибы выращивал, работал в контактном зоопарке", — перечисляет он.
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Потом увидел объявление о вакансии гида в музее при Печерском монастыре. Написал, его взяли. Курсы экскурсоводов закончил в прошлом году. "Нашел свое призвание и получил ему официальное подтверждение", — поясняет он.
В Нижнем Новгороде Евгений прежде всего рекомендует посетить кремль и Печерский монастырь: "В кремле у меня несколько любимых точек. Среди них Михайло-Архангельский собор — не просто шатровый храм XVII века, а благодарность царя Михаила Романова нижегородцам за ополчение".
© Фото : Евгений ПавловЕвгений Павлов
Евгений Павлов
1 из 3
Евгений Павлов
© Фото : Евгений Павлов
© Фото : Евгений ПавловЕвгений Павлов
Евгений Павлов
2 из 3
Евгений Павлов
© Фото : Евгений Павлов
© Фото : @nizhegorodych / FacebookГид Евгений Павлов
Гид Евгений Павлов
3 из 3
Гид Евгений Павлов
© Фото : @nizhegorodych / Facebook
1 из 3
Евгений Павлов
© Фото : Евгений Павлов
2 из 3
Евгений Павлов
© Фото : Евгений Павлов
3 из 3
Гид Евгений Павлов
© Фото : @nizhegorodych / Facebook
В монастыре кроме колокольни экскурсовод показывает особенности надвратной шатровой церкви, архитектурные "фишки" Вознесенского собора и зимнего Успенского храма с обширной трапезной и старинными иконами.
В самом Нижнем у Павлова тоже есть любимые места: "Очень нравится наше Започаинье, Рождественская, ярмарка, Большая Покровка, Верхневолжская набережная". А еще он водит экскурсии по необычным маршрутам — например, по Советскому району, который стал открытием даже для местных жителей.

Соленое озеро и визит к Любушке

Тринадцатилетний Матвей Кочергин, лидер в номинации "Лучший гид до 18 лет", рассказал о трассе Сибирского международного марафона. "Она прошла по всем интересным местам Омска, исторической части города. Поэтому все, что от меня требовалось, — просто бежать вместе со всеми и любоваться красотой", — говорит он.
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)

Матвей Кочергин — один из победителей конкурса РГО

Матвей Кочергин - один из победителей конкурса РГО
1 из 3

Матвей Кочергин — один из победителей конкурса РГО

© Фото : Динара Шамец (Кочергина)
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)Матвей Кочергин в Артеке
Матвей Кочергин в Артеке
2 из 3
Матвей Кочергин в Артеке
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)Матвей Кочергин
Матвей Кочергин
3 из 3
Матвей Кочергин
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)
1 из 3

Матвей Кочергин — один из победителей конкурса РГО

© Фото : Динара Шамец (Кочергина)
2 из 3
Матвей Кочергин в Артеке
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)
3 из 3
Матвей Кочергин
© Фото : Динара Шамец (Кочергина)
Участие в конкурсе позволило ему попробовать себя в роли журналиста, оператора, видеоинженера. "Этот опыт поможет в выборе профессии, возможно, буду гидом или тревел-блогером".
© Depositphotos / diego.fiore1981.gmail.comСкульптура "Люба" в Омске
Скульптура Люба в Омске
1 из 3
Скульптура "Люба" в Омске
© Depositphotos / diego.fiore1981.gmail.com
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Памятник сантехнику "Степаныч" в Омске

Города России. Омск
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Памятник сантехнику "Степаныч" в Омске

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© Pixabay / Федор СамсоновОмский академический театр драмы
Омский академический театр драмы
3 из 3
Омский академический театр драмы
© Pixabay / Федор Самсонов
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Скульптура "Люба" в Омске
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Памятник сантехнику "Степаныч" в Омске

© РИА Новости / Павел Лисицын
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Омский академический театр драмы
© Pixabay / Федор Самсонов
Изучение Омска Матвей советует начать с Любинского проспекта. Это сердце города, там — старейший в Сибири драмтеатр, Центр "Эрмитаж-Сибирь" — единственный филиал петербургского музея за Уралом.
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На проспекте можно сделать фото с необычными скульптурами. Например, с Любушкой — женой генерала-губернатора Густава Гасфорда, а еще с сантехником Степанычем. "Ну а за порядком приглядывает бронзовый городовой. Усы у него блестят — туристы на счастье натирают", — объясняет Матвей.
В области он рекомендует посетить соленое озеро Эбейты, которое называют местным Мертвым морем, и музей под открытым небом "Старина Сибирская".
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