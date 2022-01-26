https://ria.ru/20220126/poliklinika-1769539546.html
Москвичей попросили отложить плановые визиты в поликлинику из-за "омикрона"
Москвичей попросили отложить плановые визиты в поликлинику из-за "омикрона" - РИА Новости, 26.01.2022
Москвичей попросили отложить плановые визиты в поликлинику из-за "омикрона"
В связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено из-за коронавируса москвичей просят отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели, сообщается на... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T08:13
2022-01-26T08:13
2022-01-26T08:16
общество
москва
омикрон-штамм коронавируса
распространение коронавируса
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено из-за коронавируса москвичей просят отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.Отмечается, что с учетом особенностей нового штамма "омикрон", который сейчас доминирует в структуре заболеваемости, основная нагрузка ложится на амбулаторное звено. Именно поликлиника обеспечивает лечением более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ."В связи с увеличившейся нагрузкой на амбулаторное звено убедительно просим москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на 2-3 недели. Дополнительно информируем, что прием по другим нозологиям будет временно ограничен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220114/polikliniki-1767876741.html
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общество, москва, омикрон-штамм коронавируса, здоровье - общество
08:13 26.01.2022 (обновлено: 08:16 26.01.2022)
Москвичей попросили отложить плановые визиты в поликлинику из-за "омикрона"
Депздрав попросил москвичей отложить плановые визиты в поликлинику на две-три недели