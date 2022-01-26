07:46 26.01.2022 (обновлено: 10:26 26.01.2022)
Поликлинику в Благовещенске реконструируют по системе "под ключ"
Поликлинику номер два в Благовещенске реконструируют по системе "под ключ"
Благовещенск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв – РИА Новости. Поликлинику номер два города Благовещенска, 1980-х годов постройки, реконструируют "под ключ", сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Реконструкция поликлиники №2 в Благовещенске ведется по системе "под ключ". То есть проектирует и выполняет реконструкцию объекта одна и так же организация, которая в дальнейшем и несет ответственность за результаты, качество, сроки строительства. Согласно заключенному контракту, стоимость реконструкции — более 210 миллионов. Деньги на эти цели предусмотрены в рамках программы "Развитие здравоохранения Амурской области", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Как уточняют власти, некоторые помещения поликлиники совсем небольшие, "поэтому вопрос с перепланировкой стоял достаточно остро". Также в планах благоустроить прилегающую территорию – установить лавочки и полноценное уличное освещение. Сейчас идёт демонтаж, после этого рабочие начнут отделку помещений.
На время реконструкции врачи городской поликлиники №2 принимают пациентов в здании, расположенном по адресу: улица Октябрьская, 108 корпус "В". Из старого здания поликлиники сюда перенесли хирургическую службу, стоматологию, центр здоровья, дневной стационар и лабораторию. Терапевтическую службу распределили по кабинетам общей практики, расположенным в районах Тайвань, Спичфабрика, Моховая Падь, Белогорье, также два терапевта ведут прием в корпусе на улице Октябрьской.
Для удобства пациентов частично скорректировали маршрут автобуса №3. Дополнительный рейс маршрута (3 "П") с 18 октября связывает район КПП и Амурскую областную детскую клиническую больницу.