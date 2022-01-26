https://ria.ru/20220126/kurorty-1769257405.html

Определены лучшие курорты России для катания на сноуборде

Определены лучшие курорты России для катания на сноуборде - РИА Новости, 26.01.2022

Определены лучшие курорты России для катания на сноуборде

сноуборд

2022-01-26T02:30

2022-01-26T02:30

2022-01-26T02:30

туризм

красноярск

кемеровская область

мурманская область

алтайский край

краснодарский край

сочи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туристический портал представил рейтинг российских курортов, где лучше всего кататься на сноуборде, сообщает ТурСтат.Список создан по результатам интернет-опроса более пятидесяти тысяч пользователей в январе 2022 года.В первую десятку вошли "Роза Хутор" в горах Сочи, который получил 27 процентов голосов, Шерегеш в Кемеровской области (15 процентов) и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (десять процентов).Также в рейтинг попали Белокуриха в Алтайском крае, "Абзаково" в Башкортостане, "Большой Вудъявр" в Мурманской области, "Сорочаны" в Московской области, "Бобровый лог" в Красноярске, "Горный Воздух" в Южно-Сахалинске и "Гора Белая" в Свердловской области.

https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html

красноярск

кемеровская область

мурманская область

алтайский край

краснодарский край

сочи

московская область (подмосковье)

свердловская область

южно-сахалинск

эльбрус

республика башкортостан

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