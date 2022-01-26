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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220126/kurorty-1769257405.html
Определены лучшие курорты России для катания на сноуборде
Определены лучшие курорты России для катания на сноуборде - РИА Новости, 26.01.2022
Определены лучшие курорты России для катания на сноуборде
сноуборд
2022-01-26T02:30
2022-01-26T02:30
туризм
красноярск
кемеровская область
мурманская область
алтайский край
краснодарский край
сочи
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туристический портал представил рейтинг российских курортов, где лучше всего кататься на сноуборде, сообщает ТурСтат.Список создан по результатам интернет-опроса более пятидесяти тысяч пользователей в январе 2022 года.В первую десятку вошли "Роза Хутор" в горах Сочи, который получил 27 процентов голосов, Шерегеш в Кемеровской области (15 процентов) и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (десять процентов).Также в рейтинг попали Белокуриха в Алтайском крае, "Абзаково" в Башкортостане, "Большой Вудъявр" в Мурманской области, "Сорочаны" в Московской области, "Бобровый лог" в Красноярске, "Горный Воздух" в Южно-Сахалинске и "Гора Белая" в Свердловской области.
https://ria.ru/20220110/puteshestviya-1765850123.html
красноярск
кемеровская область
мурманская область
алтайский край
краснодарский край
сочи
московская область (подмосковье)
свердловская область
южно-сахалинск
эльбрус
республика башкортостан
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красноярск, кемеровская область, мурманская область, алтайский край, краснодарский край, сочи, московская область (подмосковье), свердловская область, южно-сахалинск, роза хутор, кабардино-балкарская республика (кбр), новости - туризм, эльбрус, туристы, республика башкортостан, туризм, сноуборд, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
02:30 26.01.2022
 
Определены лучшие курорты России для катания на сноуборде

"Роза Хутор" и Шерегеш возглавили рейтинг курортов России для катания на сноуборде

© РИА Новости / Артур ЛебедевФестиваль BoogelWoogel в Сочи
Фестиваль BoogelWoogel в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Читать ria.ru в
сноуборд
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Туристический портал представил рейтинг российских курортов, где лучше всего кататься на сноуборде, сообщает ТурСтат.
Список создан по результатам интернет-опроса более пятидесяти тысяч пользователей в январе 2022 года.
В первую десятку вошли "Роза Хутор" в горах Сочи, который получил 27 процентов голосов, Шерегеш в Кемеровской области (15 процентов) и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (десять процентов).
Также в рейтинг попали Белокуриха в Алтайском крае, "Абзаково" в Башкортостане, "Большой Вудъявр" в Мурманской области, "Сорочаны" в Московской области, "Бобровый лог" в Красноярске, "Горный Воздух" в Южно-Сахалинске и "Гора Белая" в Свердловской области.
Компания сноубордистов на склоне горы - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 08:00Туризм
Вместо Куршевеля. Обзор горнолыжных курортов, куда могут поехать россияне
 
ТуризмКрасноярскКемеровская областьМурманская областьАлтайский крайКраснодарский крайСочиМосковская область (Подмосковье)Свердловская областьЮжно-СахалинскРоза ХуторКабардино-Балкарская Республика (КБР)Новости - ТуризмЭльбрустуристыРеспублика БашкортостанТуризмСноубордкуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететь
 
 
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