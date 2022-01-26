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В России 118 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах

В России 118 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах - РИА Новости, 26.01.2022

В России 118 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах

В стационарах под наблюдением находятся 118 тысяч человек с коронавирусом, на амбулаторном этапе - более 900 тысяч, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:26

2022-01-26T17:26

2022-01-26T17:32

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общество

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В стационарах под наблюдением находятся 118 тысяч человек с коронавирусом, на амбулаторном этапе - более 900 тысяч, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Количество активных случаев, находящихся под наблюдением на амбулаторном этапе, за неделю с 18 по 25 января возросло на 124,2% и составило на сегодняшнее утро 930 тысяч случаев. Под наблюдением в стационарном звене тоже произошло увеличение на 11%, и количество наблюдаемых случаев сегодня составляет 118 тысяч. Разница между наблюдаемыми на амбулаторном и стационарном этапе составляет 7,9 раза", - сказала Голикова в ходе совещания с президентом.

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2022

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