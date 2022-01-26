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В России 118 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах
В России 118 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах - РИА Новости, 26.01.2022
В России 118 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах
В стационарах под наблюдением находятся 118 тысяч человек с коронавирусом, на амбулаторном этапе - более 900 тысяч, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:26
2022-01-26T17:26
2022-01-26T17:32
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В стационарах под наблюдением находятся 118 тысяч человек с коронавирусом, на амбулаторном этапе - более 900 тысяч, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Количество активных случаев, находящихся под наблюдением на амбулаторном этапе, за неделю с 18 по 25 января возросло на 124,2% и составило на сегодняшнее утро 930 тысяч случаев. Под наблюдением в стационарном звене тоже произошло увеличение на 11%, и количество наблюдаемых случаев сегодня составляет 118 тысяч. Разница между наблюдаемыми на амбулаторном и стационарном этапе составляет 7,9 раза", - сказала Голикова в ходе совещания с президентом.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:26 26.01.2022 (обновлено: 17:32 26.01.2022)
В России 118 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах
Вице-премьер Голикова: в России 118 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах