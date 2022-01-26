https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769646887.html
Голикова предупредила о росте нагрузки на медиков
Голикова предупредила о росте нагрузки на медиков - РИА Новости, 26.01.2022
Голикова предупредила о росте нагрузки на медиков
Нагрузка на медицину будет только возрастать, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:06
2022-01-26T17:06
2022-01-26T17:24
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общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Нагрузка на медицину будет только возрастать, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Ещё большая нагрузка нам предстоит, мы это видим по развитию ситуации", - сказала Голикова в ходе совещания с президентом.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
17:06 26.01.2022 (обновлено: 17:24 26.01.2022)
Голикова предупредила о росте нагрузки на медиков
Вице-премьер Голикова предупредила о росте нагрузки на медиков из-за пандемии