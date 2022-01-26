https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769646887.html

Голикова предупредила о росте нагрузки на медиков

Голикова предупредила о росте нагрузки на медиков - РИА Новости, 26.01.2022

Голикова предупредила о росте нагрузки на медиков

Нагрузка на медицину будет только возрастать, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:06

2022-01-26T17:06

2022-01-26T17:24

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общество

татьяна голикова

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россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Нагрузка на медицину будет только возрастать, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Ещё большая нагрузка нам предстоит, мы это видим по развитию ситуации", - сказала Голикова в ходе совещания с президентом.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769636205.html

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