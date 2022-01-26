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В Москве за сутки госпитализировали 1188 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1188 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

В Москве за сутки госпитализировали 1188 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявлено 19 856 новых случаев заражения коронавирусом, доля госпитализаций составляет 6%, за сутки умерло 74 пациента, сообщает оперативный... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:37

2022-01-26T11:37

2022-01-26T11:53

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 19 856 новых случаев заражения коронавирусом, доля госпитализаций составляет 6%, за сутки умерло 74 пациента, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в своем Telegram-канале."В городе выздоровели ещё 4338 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 935 354. Выявлено 19 856 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 6%", - говорится в сообщении.Отмечается, что за сутки госпитализированы 1188 человек."С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 480 человек", - говорится в сообщении.Также сообщается, что в столице скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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