https://ria.ru/20220126/evakuatsiya-1769546686.html

Полиция осмотрела здание мэрии Челябинска

Полиция осмотрела здание мэрии Челябинска - РИА Новости, 26.01.2022

Полиция осмотрела здание мэрии Челябинска

Сотрудники администрации Челябинска в среду покинули здание мэрии по просьбе полиции, идет проверка помещений, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:36

2022-01-26T09:36

2022-01-26T09:36

происшествия

челябинск

россия

ложные сообщения о минировании зданий

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 янв – РИА Новости. Сотрудники администрации Челябинска в среду покинули здание мэрии по просьбе полиции, идет проверка помещений, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации."Сотрудники полиции только что попросили всех, кто работает в здании мэрии, выйти на улицу для проверки помещений", - сказала собеседница агентства.Она не смогла уточнить причину случившегося."Здание администрации города проверено, все сотрудники возвращаются на рабочие места", - добавила впоследствии собеседница агентства.Как информировала горадминистрация, 25 января правоохранительными органами проводилась проверка поступивших анонимных сообщений о "минировании" образовательных учреждений Челябинска, очные занятия в школах были отменены. Правоохранители обследовали все 189 зданий школ города, ничего опасного не нашли.Кроме того, 20 января по аналогичной причине были отменены занятия в первую и вторую смены во всех школах Челябинска.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220126/nakhodka-1769533562.html

челябинск

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происшествия, челябинск, россия, ложные сообщения о минировании зданий