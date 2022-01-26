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Матвиенко обвинила Запад в дестабилизации ситуации в соседних странах
Матвиенко обвинила Запад в дестабилизации ситуации в соседних странах - РИА Новости, 26.01.2022
Матвиенко обвинила Запад в дестабилизации ситуации в соседних странах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о непрекращающихся попытках Запада дестабилизировать ситуацию в ряде соседних с Россией государств. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T10:16
2022-01-26T10:19
в мире
украина
грузия
луганск
нато
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о непрекращающихся попытках Запада дестабилизировать ситуацию в ряде соседних с Россией государств."Мы видим, что год начался с весьма непростых событий на международной арене. Мир продолжает испытывать период тревожности, турбулентности. К сожалению, не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию в ряде соседних государств", - сказала она на открытии весенней сессии СФ.Запад развязал против России настоящую информационную войну, обвиняя ее в планах "напасть" на Украину, хотя под этим нет никаких оснований, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Против России Западом развязана настоящая информационная война. Из эпохи "информации" мир перешёл в эпоху "дезинформации". Зашкаливает истерия западных стран по обвинению России в агрессии, якобы готовящемся нападении на Украину - без каких-либо оснований и доказательств", - сказала она.Украина планирует попытаться решить проблему Донбасса силовым путём и организовать там по рекомендации Запада провокации, чтобы обвинить в этом Россию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."За туманом лжи и обмана идёт активное военное освоение Украины, поставка наступательного вооружения вместо выполнения Минских соглашений. Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путём, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем обвинить в этом Россию", - сказала она.Поэтому, по ее словам, буквально "вбивается в сознание мирового сообщества срежессированная ложь об агрессивных планах России".Россия пока не получила адекватного ответа на предложенные ею гарантии безопасности, переговоры идут медленно и туго, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."На наши справедливые требования о гарантиях безопасности России, запрета расширения НАТО на восток, отказа от вступления в НАТО Украины и Грузии мы пока не получили адекватного письменного ответа. Переговоры продвигаются медленно и трудно", - сказала она.
https://ria.ru/20220126/dnr-1769540663.html
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в мире, украина, грузия, луганск, нато, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
10:16 26.01.2022 (обновлено: 10:19 26.01.2022)
 
Матвиенко обвинила Запад в дестабилизации ситуации в соседних странах

Матвиенко обвинила Запад в попытке дестабилизировать ситуацию в соседних с Россией странах

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о непрекращающихся попытках Запада дестабилизировать ситуацию в ряде соседних с Россией государств.
"Мы видим, что год начался с весьма непростых событий на международной арене. Мир продолжает испытывать период тревожности, турбулентности. К сожалению, не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию в ряде соседних государств", - сказала она на открытии весенней сессии СФ.
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Запад развязал против России настоящую информационную войну, обвиняя ее в планах "напасть" на Украину, хотя под этим нет никаких оснований, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Против России Западом развязана настоящая информационная война. Из эпохи "информации" мир перешёл в эпоху "дезинформации". Зашкаливает истерия западных стран по обвинению России в агрессии, якобы готовящемся нападении на Украину - без каких-либо оснований и доказательств", - сказала она.
Украина планирует попытаться решить проблему Донбасса силовым путём и организовать там по рекомендации Запада провокации, чтобы обвинить в этом Россию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"За туманом лжи и обмана идёт активное военное освоение Украины, поставка наступательного вооружения вместо выполнения Минских соглашений. Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путём, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем обвинить в этом Россию", - сказала она.
Поэтому, по ее словам, буквально "вбивается в сознание мирового сообщества срежессированная ложь об агрессивных планах России".
Россия пока не получила адекватного ответа на предложенные ею гарантии безопасности, переговоры идут медленно и туго, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"На наши справедливые требования о гарантиях безопасности России, запрета расширения НАТО на восток, отказа от вступления в НАТО Украины и Грузии мы пока не получили адекватного письменного ответа. Переговоры продвигаются медленно и трудно", - сказала она.
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В миреУкраинаГрузияЛуганскНАТОСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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