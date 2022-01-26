https://ria.ru/20220126/destabilizatsiya-1769551044.html

Матвиенко обвинила Запад в дестабилизации ситуации в соседних странах

Матвиенко обвинила Запад в дестабилизации ситуации в соседних странах - РИА Новости, 26.01.2022

Матвиенко обвинила Запад в дестабилизации ситуации в соседних странах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о непрекращающихся попытках Запада дестабилизировать ситуацию в ряде соседних с Россией государств. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:16

2022-01-26T10:16

2022-01-26T10:19

в мире

украина

грузия

луганск

нато

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о непрекращающихся попытках Запада дестабилизировать ситуацию в ряде соседних с Россией государств."Мы видим, что год начался с весьма непростых событий на международной арене. Мир продолжает испытывать период тревожности, турбулентности. К сожалению, не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию в ряде соседних государств", - сказала она на открытии весенней сессии СФ.Запад развязал против России настоящую информационную войну, обвиняя ее в планах "напасть" на Украину, хотя под этим нет никаких оснований, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Против России Западом развязана настоящая информационная война. Из эпохи "информации" мир перешёл в эпоху "дезинформации". Зашкаливает истерия западных стран по обвинению России в агрессии, якобы готовящемся нападении на Украину - без каких-либо оснований и доказательств", - сказала она.Украина планирует попытаться решить проблему Донбасса силовым путём и организовать там по рекомендации Запада провокации, чтобы обвинить в этом Россию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."За туманом лжи и обмана идёт активное военное освоение Украины, поставка наступательного вооружения вместо выполнения Минских соглашений. Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путём, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем обвинить в этом Россию", - сказала она.Поэтому, по ее словам, буквально "вбивается в сознание мирового сообщества срежессированная ложь об агрессивных планах России".Россия пока не получила адекватного ответа на предложенные ею гарантии безопасности, переговоры идут медленно и туго, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."На наши справедливые требования о гарантиях безопасности России, запрета расширения НАТО на восток, отказа от вступления в НАТО Украины и Грузии мы пока не получили адекватного письменного ответа. Переговоры продвигаются медленно и трудно", - сказала она.

https://ria.ru/20220126/dnr-1769540663.html

https://ria.ru/20220126/ukraina-1769542054.html

https://ria.ru/20220125/ukraina-1769523273.html

украина

грузия

луганск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, грузия, луганск, нато, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия