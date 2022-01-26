https://ria.ru/20220126/bolgariya-1769672109.html

Болгария объявила деэскалацию между НАТО и Россией приоритетом нацстратегии

Болгария объявила деэскалацию между НАТО и Россией приоритетом нацстратегии - РИА Новости, 26.01.2022

Болгария объявила деэскалацию между НАТО и Россией приоритетом нацстратегии

Правительство Болгарии объявило деэскалацию напряженности между НАТО и Россией приоритетом национальной стратегии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР). РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:46

2022-01-26T18:46

2022-01-26T18:46

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Правительство Болгарии объявило деэскалацию напряженности между НАТО и Россией приоритетом национальной стратегии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).В среду в Софии состоялось закрытое заседание совета министров, на котором обсуждался кризис в отношениях НАТО и России в связи с ситуацией вокруг Украины."Совет министров решил, что приоритет болгарской стратегии полностью лежит в направлении деэскалации напряженности между НАТО и Россией", - заявил премьер-министр Кирилл Петков после заседания.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/frantsiya-1769277300.html

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в мире, киев, болгария, нато, россия