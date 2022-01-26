https://ria.ru/20220126/angarsk-1769535562.html
В Ангарске произошел пожар в школе
В Ангарске произошел пожар в школе - РИА Новости, 26.01.2022
В Ангарске произошел пожар в школе
Мебель в лаборантской класса физики горела в одной из школ Ангарска, пожар произошел из-за включенного электроприбора, сообщается на сайте ГУ МЧС по Иркутской... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T06:09
2022-01-26T06:09
2022-01-26T06:16
происшествия
иркутская область
ангарск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мебель в лаборантской класса физики горела в одной из школ Ангарска, пожар произошел из-за включенного электроприбора, сообщается на сайте ГУ МЧС по Иркутской области.По данным ведомства, возгорание произошло школе №39 в 13-м микрорайоне Ангарска. На втором этаже в лаборантской физики горела мебель. Сторож обнаружил задымление и вызвал спасателей.Добавляется, что пожар произошел из-за короткого замыкания включенного электроприбора."Оперативное реагирование на пожар и ликвидация возгорания на небольшой площади стали возможными благодаря правильным действиям школьного сторожа и сработавшей сигнализации", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220124/pozhar-1769295939.html
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происшествия, иркутская область, ангарск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
06:09 26.01.2022 (обновлено: 06:16 26.01.2022)
В Ангарске произошел пожар в школе
В школе Ангарска произошел пожар из-за включенного электроприбора