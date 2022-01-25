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Михайловский пруд в Зеленограде отремонтируют в этом году
Михайловский пруд в Зеленограде отремонтируют в этом году - РИА Новости, 25.01.2022
Михайловский пруд в Зеленограде отремонтируют в этом году
Михайловский пруд в Зеленограде отремонтируют в этом году, сообщает пресс-служба московского комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T20:17
2022-01-25T20:17
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Михайловский пруд в Зеленограде отремонтируют в этом году, сообщает пресс-служба московского комплекса городского хозяйства."В районе Крюково Зеленограда в этом году отремонтируют Михайловский пруд. Пруд площадью более 1,8 га очистят от ила. Глубину водоема увеличат на метр, что позволит достичь необходимого температурного баланса донных и верхних слоев воды для недопущения зарастания водоема в теплое время года. После на дно уложат крупнозернистый песок и водоупорный слой для предотвращения обмеления водоема", - говорится в сообщении.Отмечается, что почти 900 погонных метров береговой полосы укрепят методом торкретирования, при котором раствор наносится послойно под давлением сжатого воздуха. Такой способ значительно повышает водонепроницаемость и морозостойкость конструкции. Часть берега сделают откосной, чтобы водоплавающим птицам было проще выходить из воды."Работы на пруду уже идут. При отрицательных температурах воздуха иловые накопления промерзают, становятся густыми и менее водонасыщенными и текучими. Это позволяет быстрее их извлечь. Кроме того, в зимний период практически прекращается приток грунтовых вод и дождевых осадков в водоем, что облегчает производство работ и сокращает их сроки", - говорится в сообщении.Уточняется, что место проведения работ огорожено, для жителей организован проход к школам и детским садам.Дополняется, что в 2021 году было завершено комплексное благоустройство прибрежной зоны расположенного неподалеку Нижнего Каменского пруда – обустроили пикниковую зону с беседками и мангалами, установили скамейки и новые опоры освещения, привели в порядок газоны.
https://realty.ria.ru/20220125/zelenograd-1769360754.html
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зеленоград
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Михайловский пруд в Зеленограде
отремонтируют в этом году, сообщает пресс-служба московского комплекса городского хозяйства.
"В районе Крюково Зеленограда в этом году отремонтируют Михайловский пруд. Пруд площадью более 1,8 га очистят от ила. Глубину водоема увеличат на метр, что позволит достичь необходимого температурного баланса донных и верхних слоев воды для недопущения зарастания водоема в теплое время года. После на дно уложат крупнозернистый песок и водоупорный слой для предотвращения обмеления водоема", - говорится в сообщении.
Отмечается, что почти 900 погонных метров береговой полосы укрепят методом торкретирования, при котором раствор наносится послойно под давлением сжатого воздуха. Такой способ значительно повышает водонепроницаемость и морозостойкость конструкции. Часть берега сделают откосной, чтобы водоплавающим птицам было проще выходить из воды.
"Работы на пруду уже идут. При отрицательных температурах воздуха иловые накопления промерзают, становятся густыми и менее водонасыщенными и текучими. Это позволяет быстрее их извлечь. Кроме того, в зимний период практически прекращается приток грунтовых вод и дождевых осадков в водоем, что облегчает производство работ и сокращает их сроки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что место проведения работ огорожено, для жителей организован проход к школам и детским садам.
"После реабилитации водоема запланированы работы по комплексному благоустройству прилегающей к нему бульварной зоны. Михайловский пруд расположен в долине реки Каменки. Посередине пруда находится небольшой остров, а северную часть водоема от основной акватории отделяет пешеходный мост", - отмечается в сообщении.
Дополняется, что в 2021 году было завершено комплексное благоустройство прибрежной зоны расположенного неподалеку Нижнего Каменского пруда – обустроили пикниковую зону с беседками и мангалами, установили скамейки и новые опоры освещения, привели в порядок газоны.