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Михайловский пруд в Зеленограде отремонтируют в этом году
Михайловский пруд в Зеленограде отремонтируют в этом году - РИА Новости, 25.01.2022
Михайловский пруд в Зеленограде отремонтируют в этом году
Михайловский пруд в Зеленограде отремонтируют в этом году, сообщает пресс-служба московского комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T20:17
2022-01-25T20:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
зеленоград
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Михайловский пруд в Зеленограде отремонтируют в этом году, сообщает пресс-служба московского комплекса городского хозяйства."В районе Крюково Зеленограда в этом году отремонтируют Михайловский пруд. Пруд площадью более 1,8 га очистят от ила. Глубину водоема увеличат на метр, что позволит достичь необходимого температурного баланса донных и верхних слоев воды для недопущения зарастания водоема в теплое время года. После на дно уложат крупнозернистый песок и водоупорный слой для предотвращения обмеления водоема", - говорится в сообщении.Отмечается, что почти 900 погонных метров береговой полосы укрепят методом торкретирования, при котором раствор наносится послойно под давлением сжатого воздуха. Такой способ значительно повышает водонепроницаемость и морозостойкость конструкции. Часть берега сделают откосной, чтобы водоплавающим птицам было проще выходить из воды."Работы на пруду уже идут. При отрицательных температурах воздуха иловые накопления промерзают, становятся густыми и менее водонасыщенными и текучими. Это позволяет быстрее их извлечь. Кроме того, в зимний период практически прекращается приток грунтовых вод и дождевых осадков в водоем, что облегчает производство работ и сокращает их сроки", - говорится в сообщении.Уточняется, что место проведения работ огорожено, для жителей организован проход к школам и детским садам.Дополняется, что в 2021 году было завершено комплексное благоустройство прибрежной зоны расположенного неподалеку Нижнего Каменского пруда – обустроили пикниковую зону с беседками и мангалами, установили скамейки и новые опоры освещения, привели в порядок газоны.
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зеленоград
20:17 25.01.2022
 

Михайловский пруд в Зеленограде отремонтируют в этом году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУтки в пруду
Утки в пруду - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Михайловский пруд в Зеленограде отремонтируют в этом году, сообщает пресс-служба московского комплекса городского хозяйства.
"В районе Крюково Зеленограда в этом году отремонтируют Михайловский пруд. Пруд площадью более 1,8 га очистят от ила. Глубину водоема увеличат на метр, что позволит достичь необходимого температурного баланса донных и верхних слоев воды для недопущения зарастания водоема в теплое время года. После на дно уложат крупнозернистый песок и водоупорный слой для предотвращения обмеления водоема", - говорится в сообщении.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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В Зеленограде создадут экологичный промышленно-строительный комплекс
Отмечается, что почти 900 погонных метров береговой полосы укрепят методом торкретирования, при котором раствор наносится послойно под давлением сжатого воздуха. Такой способ значительно повышает водонепроницаемость и морозостойкость конструкции. Часть берега сделают откосной, чтобы водоплавающим птицам было проще выходить из воды.
"Работы на пруду уже идут. При отрицательных температурах воздуха иловые накопления промерзают, становятся густыми и менее водонасыщенными и текучими. Это позволяет быстрее их извлечь. Кроме того, в зимний период практически прекращается приток грунтовых вод и дождевых осадков в водоем, что облегчает производство работ и сокращает их сроки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что место проведения работ огорожено, для жителей организован проход к школам и детским садам.
"После реабилитации водоема запланированы работы по комплексному благоустройству прилегающей к нему бульварной зоны. Михайловский пруд расположен в долине реки Каменки. Посередине пруда находится небольшой остров, а северную часть водоема от основной акватории отделяет пешеходный мост", - отмечается в сообщении.
Дополняется, что в 2021 году было завершено комплексное благоустройство прибрежной зоны расположенного неподалеку Нижнего Каменского пруда – обустроили пикниковую зону с беседками и мангалами, установили скамейки и новые опоры освещения, привели в порядок газоны.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЗеленоград
 
 
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