https://ria.ru/20220125/spasateli-1769379490.html

Спасатели сняли туристов, застрявших на канатных дорогах под Ташкентом

Спасатели сняли туристов, застрявших на канатных дорогах под Ташкентом - РИА Новости, 25.01.2022

Спасатели сняли туристов, застрявших на канатных дорогах под Ташкентом

Спасатели эвакуировали 80 человек с двух канатных дорог в курортной зоне под Ташкентом после массового отключения электроэнергии в Узбекистане, пострадавших... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:58

2022-01-25T10:58

2022-01-25T12:02

в мире

энергоавария в центральной азии

узбекистан

ташкент

центральная азия

новости - туризм

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ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 80 человек с двух канатных дорог в курортной зоне под Ташкентом после массового отключения электроэнергии в Узбекистане, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель МЧС."Спасатели МЧС эвакуировали 20 человек с канатной дороги в районе Чимгана и 60 человек с канатной дороги в Бельдерсае, всего 80 человек. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Ранее Минэнерго Узбекистана сообщало, что в 9.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.

https://ria.ru/20220125/uzbekistan-1769379951.html

узбекистан

ташкент

центральная азия

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в мире, энергоавария в центральной азии, узбекистан, ташкент, центральная азия, новости - туризм, туризм