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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220125/spasateli-1769379490.html
Спасатели сняли туристов, застрявших на канатных дорогах под Ташкентом
Спасатели сняли туристов, застрявших на канатных дорогах под Ташкентом - РИА Новости, 25.01.2022
Спасатели сняли туристов, застрявших на канатных дорогах под Ташкентом
Спасатели эвакуировали 80 человек с двух канатных дорог в курортной зоне под Ташкентом после массового отключения электроэнергии в Узбекистане, пострадавших... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:58
2022-01-25T12:02
в мире
энергоавария в центральной азии
узбекистан
ташкент
центральная азия
новости - туризм
туризм
туризм
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ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 80 человек с двух канатных дорог в курортной зоне под Ташкентом после массового отключения электроэнергии в Узбекистане, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель МЧС."Спасатели МЧС эвакуировали 20 человек с канатной дороги в районе Чимгана и 60 человек с канатной дороги в Бельдерсае, всего 80 человек. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Ранее Минэнерго Узбекистана сообщало, что в 9.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.
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в мире, энергоавария в центральной азии, узбекистан, ташкент, центральная азия, новости - туризм, туризм
10:58 25.01.2022 (обновлено: 12:02 25.01.2022)
 
Спасатели сняли туристов, застрявших на канатных дорогах под Ташкентом

Спасатели эвакуировали 80 человек, застрявших на канатных дорогах под Ташкентом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСпасатель на канатной дороге
Спасатель на канатной дороге - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Спасатель на канатной дороге . Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 80 человек с двух канатных дорог в курортной зоне под Ташкентом после массового отключения электроэнергии в Узбекистане, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель МЧС.
"Спасатели МЧС эвакуировали 20 человек с канатной дороги в районе Чимгана и 60 человек с канатной дороги в Бельдерсае, всего 80 человек. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Ранее Минэнерго Узбекистана сообщало, что в 9.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане.
Канатная дорога в горах - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
11:00Туризм
Канатная дорога в узбекском курорте Амирсой возобновила работу
 
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