https://ria.ru/20220125/sotrudnichestvo-1769354765.html

Сотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посол

Сотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посол - РИА Новости, 25.01.2022

Сотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посол

Сотрудничество России и Китая во всех областях является фактором сдерживания напряженности и стабилизации международной ситуации, заявил на пресс-конференции во РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T07:05

2022-01-25T07:05

2022-01-25T07:06

в мире

китай

россия

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ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая во всех областях является фактором сдерживания напряженности и стабилизации международной ситуации, заявил на пресс-конференции во вторник посол России в Китае Андрей Денисов.Он отметил, что "это усиление, к сожалению, непосредственно, прямо касается и Китая, и России, не мы виной тому, что международная напряжённость возросла, скорее, наоборот, наши страны – Россия и Китай - предпринимают все усилия для ее снижения"."Я считаю, что само по себе сотрудничество России и Китая, сотрудничество во всех областях, является мощным фактором сдерживания распространения напряженности, фактором стабилизации и региональной, и международной ситуации", - указал он.

https://ria.ru/20220118/rossiya-1768372972.html

китай

россия

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в мире, китай, россия