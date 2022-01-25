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Сотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посол
Сотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посол - РИА Новости, 25.01.2022
Сотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посол
Сотрудничество России и Китая во всех областях является фактором сдерживания напряженности и стабилизации международной ситуации, заявил на пресс-конференции во РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T07:05
2022-01-25T07:05
2022-01-25T07:06
в мире
китай
россия
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ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Сотрудничество России и Китая во всех областях является фактором сдерживания напряженности и стабилизации международной ситуации, заявил на пресс-конференции во вторник посол России в Китае Андрей Денисов.Он отметил, что "это усиление, к сожалению, непосредственно, прямо касается и Китая, и России, не мы виной тому, что международная напряжённость возросла, скорее, наоборот, наши страны – Россия и Китай - предпринимают все усилия для ее снижения"."Я считаю, что само по себе сотрудничество России и Китая, сотрудничество во всех областях, является мощным фактором сдерживания распространения напряженности, фактором стабилизации и региональной, и международной ситуации", - указал он.
https://ria.ru/20220118/rossiya-1768372972.html
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в мире, китай, россия
07:05 25.01.2022 (обновлено: 07:06 25.01.2022)
Сотрудничество России и КНР сдерживает напряженность в мире, заявил посол
Посол Денисов заявил, что сотрудничество России и Китая сдерживает напряженность в мире