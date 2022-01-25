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https://ria.ru/20220125/poroshenko-1769400950.html
Порошенко пытался поддержать украинцев и опозорился
Порошенко оговорился, комментируя угрозу "российского вторжения" - РИА Новости, 25.01.2022
Порошенко пытался поддержать украинцев и опозорился
Лидер партии "Европейская солидарность" и экс-глава Украины Петр Порошенко допустил оговорку, говоря о консолидации общества на фоне угрозы "российского... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:21
2022-01-25T13:30
в мире
киев
варшава
владимир зеленский
верховная рада украины
петр порошенко
европейская солидарность
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лидер партии "Европейская солидарность" и экс-глава Украины Петр Порошенко допустил оговорку, говоря о консолидации общества на фоне угрозы "российского вторжения".На Согласительном совете Верховной рады политик заявил, что президент Владимир Зеленский не справляется с задачей объединения населения, при этом мешает ему заниматься этим."У меня был запланирован ряд встреч с министрами иностранных дел наших партнеров… Так он (Зеленский. — Прим. ред.) реализовывает призыв касательно необходимости объединения, а не борьбы и политического преследования оппозиции. Дорогие друзья, я еще раз подчеркиваю: мы за единство — на словах, а не на деле. Мы за то, чтобы успокоить людей, но решительными шагами, а не видосиками", — приводит издание "Фокус" слова Порошенко.Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. На прошлой неделе он прибыл на Украину из Варшавы. Суд в Киеве отпустил экс-президента, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не покидать пределы столичного региона без разрешения следователя.Подсудимый заявил, что обжалует это решение, так как оно помешает ему вести политическую деятельность. Выйдя из здания суда, он отметил, что рано праздновать победу, так как "безумный сценарий Зеленского еще не окончен".
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в мире, киев, варшава, владимир зеленский, верховная рада украины, петр порошенко, европейская солидарность
12:21 25.01.2022 (обновлено: 13:30 25.01.2022)
 
Порошенко оговорился, комментируя угрозу "российского вторжения"

Порошенко — об угрозе "российского вторжения": мы за единство на словах, а не на деле

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПетр Порошенко после заседания суда в Киеве
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Лидер партии "Европейская солидарность" и экс-глава Украины Петр Порошенко допустил оговорку, говоря о консолидации общества на фоне угрозы "российского вторжения".
На Согласительном совете Верховной рады политик заявил, что президент Владимир Зеленский не справляется с задачей объединения населения, при этом мешает ему заниматься этим.
"У меня был запланирован ряд встреч с министрами иностранных дел наших партнеров… Так он (Зеленский. — Прим. ред.) реализовывает призыв касательно необходимости объединения, а не борьбы и политического преследования оппозиции. Дорогие друзья, я еще раз подчеркиваю: мы за единство — на словах, а не на деле. Мы за то, чтобы успокоить людей, но решительными шагами, а не видосиками", — приводит издание "Фокус" слова Порошенко.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. На прошлой неделе он прибыл на Украину из Варшавы. Суд в Киеве отпустил экс-президента, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не покидать пределы столичного региона без разрешения следователя.
Подсудимый заявил, что обжалует это решение, так как оно помешает ему вести политическую деятельность. Выйдя из здания суда, он отметил, что рано праздновать победу, так как "безумный сценарий Зеленского еще не окончен".
Бывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 20:19
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В миреКиевВаршаваВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
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