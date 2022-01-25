https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769441015.html

Мишустин призвал россиян вакцинироваться

Мишустин призвал россиян вакцинироваться - РИА Новости, 25.01.2022

Мишустин призвал россиян вакцинироваться

Премьер-министр России Михаил Мишустин вновь призвал россиян вакцинироваться от коронавируса и подчеркнул, что рассчитывать на легкое течение болезни не стоит. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:02

2022-01-25T15:02

2022-01-25T15:43

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вновь призвал россиян вакцинироваться от коронавируса и подчеркнул, что рассчитывать на легкое течение болезни не стоит."Обращаюсь ко всем гражданам - в случае ухудшения самочувствия надо сразу же проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя начать лечение. Вирус распространяется стремительно, хотя тяжелое течение болезни пока встречается реже. Люди старшего возраста и граждане с хроническими заболеваниями и сейчас уязвимы перед инфекцией", - сказал Мишустин во вторник, выступая на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом."Все меры защиты прежние: большое значение имеет своевременная вакцинация, не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так, у болезни все равно есть последствия, и иногда крайне серьезные. Прививка помогает защитить от них свое здоровье", - подчеркнул глава кабмина.Он отметил, что во всех регионах есть запас вакцин, и регионы должны заранее прогнозировать потребности в вакцинах, чтобы не создавать нехватку препарата.

https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769446440.html

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общество, михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии