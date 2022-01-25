https://ria.ru/20220125/koronavirus-1769441015.html
Мишустин призвал россиян вакцинироваться
Мишустин призвал россиян вакцинироваться - РИА Новости, 25.01.2022
Мишустин призвал россиян вакцинироваться
Премьер-министр России Михаил Мишустин вновь призвал россиян вакцинироваться от коронавируса и подчеркнул, что рассчитывать на легкое течение болезни не стоит. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:02
2022-01-25T15:02
2022-01-25T15:43
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин вновь призвал россиян вакцинироваться от коронавируса и подчеркнул, что рассчитывать на легкое течение болезни не стоит."Обращаюсь ко всем гражданам - в случае ухудшения самочувствия надо сразу же проконсультироваться с врачом, чтобы вовремя начать лечение. Вирус распространяется стремительно, хотя тяжелое течение болезни пока встречается реже. Люди старшего возраста и граждане с хроническими заболеваниями и сейчас уязвимы перед инфекцией", - сказал Мишустин во вторник, выступая на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом."Все меры защиты прежние: большое значение имеет своевременная вакцинация, не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так, у болезни все равно есть последствия, и иногда крайне серьезные. Прививка помогает защитить от них свое здоровье", - подчеркнул глава кабмина.Он отметил, что во всех регионах есть запас вакцин, и регионы должны заранее прогнозировать потребности в вакцинах, чтобы не создавать нехватку препарата.
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общество, михаил мишустин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:02 25.01.2022 (обновлено: 15:43 25.01.2022)
Мишустин призвал россиян вакцинироваться
Премьер Мишустин: не стоит рассчитывать переболеть COVID-19 в легкой форме