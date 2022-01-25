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Киргизия начала восстанавливать подачу электричества после масштабного сбоя
Киргизия начала восстанавливать подачу электричества после масштабного сбоя - РИА Новости, 25.01.2022
Киргизия начала восстанавливать подачу электричества после масштабного сбоя
Энергосистема Киргизии начала поэтапное восстановление подачи электричества после сбоя в объединенном энергокольце Центральной Азии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:33
2022-01-25T10:33
2022-01-25T11:21
в мире
киргизия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
центральная азия
энергоавария в центральной азии
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Энергосистема Киргизии начала поэтапное восстановление подачи электричества после сбоя в объединенном энергокольце Центральной Азии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики республики."По поручению министерства энергетики Кыргызской Республики энергетические компании начали поэтапное восстановление энергоснабжения потребителей в обход Объединенного энергетического кольца", - заявил представитель ведомства.По его словам, на это может потребоваться больше часа.В Киргизии и ряде других государств Центральной Азии произошло массовое отключение электричества из-за сбоя в объединенном энергокольце стран региона. Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.
https://ria.ru/20220125/bolnitsy-1769380245.html
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в мире, киргизия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), центральная азия, энергоавария в центральной азии
10:33 25.01.2022 (обновлено: 11:21 25.01.2022)
Киргизия начала восстанавливать подачу электричества после масштабного сбоя
Киргизия начала поэтапное восстановление подачи электричества после масштабного сбоя