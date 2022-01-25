https://ria.ru/20220125/khakasskiy-1769364439.html
Правительство уточнило статус природного заповедника "Хакасский"
Правительство уточнило статус природного заповедника "Хакасский" - РИА Новости, 25.01.2022
Правительство уточнило статус природного заповедника "Хакасский"
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, уточняющее статус Хакасского государственного природного заповедника, теперь он будет... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:31
2022-01-25T09:31
2022-01-25T10:35
общество
республика хакасия
юнеско
михаил мишустин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, уточняющее статус Хакасского государственного природного заповедника, теперь он будет именоваться государственным природным биосферным заповедником, об этом сообщается на официальном сайте кабмина."Решение связано с тем, что ранее заповедник был включен ЮНЕСКО в международную сеть биосферных резерватов. Новый статус будет способствовать дальнейшему развитию заповедника и сохранению его биоразнообразия", - говорится в сообщении.Природный заповедник "Хакасский" расположен на территории Республики Хакасия и входит в состав Алтае-Саянской горной области. На территории заповедника сохранилось множество краснокнижных растений, в том числе кандык сибирский, родиола розовая, борец Паско, можжевельник казацкий. Общая площадь заповедника – более 267,5 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20220120/zapovednik-1768534537.html
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общество, республика хакасия, юнеско, михаил мишустин, новости - туризм
09:31 25.01.2022 (обновлено: 10:35 25.01.2022)
Правительство уточнило статус природного заповедника "Хакасский"
Мишустин подписал распоряжение, уточняющее статус природного заповедника "Хакасский"