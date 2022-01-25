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Правительство выделит средства на спутниковую связь для интернета
Правительство выделит средства на спутниковую связь для интернета - РИА Новости, 25.01.2022
Правительство выделит средства на спутниковую связь для интернета
Правительство РФ выделит 30,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на обеспечение населения и предприятий страны доступом к интернету за счет... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T19:58
2022-01-25T19:58
2022-01-25T20:06
экономика
технологии
интернет
правительство рф
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Правительство РФ выделит 30,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния на обеспечение населения и предприятий страны доступом к интернету за счет спутниковой связи, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе совещания у премьера о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года."Общая сумма дополнительного финансирования новых инициатив: 88,3 миллиарда рублей до 2024 года. Из ФНБ - 30,5 миллиарда рублей только для инициативы по обеспечению граждан и предприятий доступом в интернет за счет спутниковой связи", - сказал Чернышенко.Правительство утвердило перечень из 42 стратегических инициатив в октябре прошлого года. Все они делятся по шести ключевым направлениям: социальная сфера и здравоохранение, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, государство для граждан.Все эти инициативы нужны для более эффективного достижения национальных целей, которые были определены главой государства на период до 2030 года.
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экономика, технологии, интернет, правительство рф, дмитрий чернышенко, россия
19:58 25.01.2022 (обновлено: 20:06 25.01.2022)
Правительство выделит средства на спутниковую связь для интернета
Правительство выделит 30,5 миллиарда рублей из ФНБ на спутниковую связь для интернета