https://ria.ru/20220125/gazifikatsiya-1769497144.html

Число заявок на бесплатное подключение к газу превысило 590 тысяч

Число заявок на бесплатное подключение к газу превысило 590 тысяч - РИА Новости, 25.01.2022

Число заявок на бесплатное подключение к газу превысило 590 тысяч

Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках программы догазификации превысило 590 тысяч, сообщает правительство РФ по итогам прошедшего... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T18:59

2022-01-25T18:59

2022-01-25T19:00

экономика

природный газ

правительство рф

александр новак

газпром

жкх

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Число заявок на бесплатное подключение домовладений к газу в рамках программы догазификации превысило 590 тысяч, сообщает правительство РФ по итогам прошедшего под руководством вице-премьера Александра Новака очередного заседания Федерального штаба по газификации.Было отмечено, что динамика подключений и числа заявок на присоединение набирает темпы - с середины января в регионах было подано свыше 33 тысяч заявок на догазификацию. "Общее количество принятых заявок достигло 593 тысяч, уже заключена 191 тысяча договоров", - сообщается в релизе со ссылкой на слова Новака.Вице-премьер однако подчеркнул, что необходимо и дальше наращивать эти темпы. "При этом меры поддержки по прокладке газа внутри участка на данный момент приняты только в 63 регионах", – добавил он.Правительство РФ в 2021 году по поручению президента приступило к внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан.За доведение газопровода до границ земельных участков теперь отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ, а также региональные операторы.

https://ria.ru/20220112/gazifikatsiya-1767470112.html

https://ria.ru/20211216/gazifikatsiya-1764052624.html

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экономика, природный газ, правительство рф, александр новак, газпром, жкх, россия