https://ria.ru/20220125/energosnabzhenie-1769372199.html

В энергосистеме Центральной Азии произошел системный сбой

В энергосистеме Центральной Азии произошел системный сбой - РИА Новости, 25.01.2022

В энергосистеме Центральной Азии произошел системный сбой

Во всей энергосистеме Центральной Азии произошло системное погашение из-за срабатывания автоматики, сейчас идёт восстановление системы до нормального режима,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:25

2022-01-25T10:25

2022-01-25T10:44

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энергоавария в центральной азии

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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Во всей энергосистеме Центральной Азии произошло системное погашение из-за срабатывания автоматики, сейчас идёт восстановление системы до нормального режима, передает Sputnik Кыргызстан."Национальная электрическая сеть Кыргызстана: по всей энергосистеме Центральной Азии произошло системное погашение из-за сработки автоматики, сейчас идёт восстановление системы до нормального режима. В Кыргызстане ожидается восстановление электричества в течение часа", - говорится в сообщении агентства в Telegram.Авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане, сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.Согласно пресс-релизу, объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт."В настоящее время системным оператором АО KEGOC предпринимаются меры по ликвидации аварии", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220125/lep-1769369279.html

казахстан

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в мире, казахстан, telegram (приложение), центральная азия, sputnik кыргызстан, энергоавария в центральной азии