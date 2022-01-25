10:25 25.01.2022 (обновлено: 10:44 25.01.2022)
В энергосистеме Центральной Азии произошел системный сбой
В энергосистеме Центральной Азии произошел системный сбой из-за срабатывания автоматики
Линии электропередач. Архивное фото
БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Во всей энергосистеме Центральной Азии произошло системное погашение из-за срабатывания автоматики, сейчас идёт восстановление системы до нормального режима, передает Sputnik Кыргызстан.
"Национальная электрическая сеть Кыргызстана: по всей энергосистеме Центральной Азии произошло системное погашение из-за сработки автоматики, сейчас идёт восстановление системы до нормального режима. В Кыргызстане ожидается восстановление электричества в течение часа", - говорится в сообщении агентства в Telegram.
Авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане, сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.
"В 11.59 (8.59 мск) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита "Север-Восток-Юг Казахстана" с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана", - сообщила пресс-служба компании.
Согласно пресс-релизу, объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.
"В настоящее время системным оператором АО KEGOC предпринимаются меры по ликвидации аварии", - отмечается в сообщении.