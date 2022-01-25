https://ria.ru/20220125/bishkek-1769379763.html
Бишкек остался без отопления из-за отключения электричества
Бишкек остался без отопления из-за отключения электричества - РИА Новости, 25.01.2022
Бишкек остался без отопления из-за отключения электричества
Из-за отключения света столица Киргизии Бишкек осталась без отопления, аварийные бригады производят осмотр тепловых сетей, сообщает "Бишкектеплосеть." РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:59
2022-01-25T10:59
2022-01-25T11:16
в мире
бишкек
энергоавария в центральной азии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754160826_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21a81ec2599bb3962bf7b37bdb86d3d8.jpg
БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Из-за отключения света столица Киргизии Бишкек осталась без отопления, аварийные бригады производят осмотр тепловых сетей, сообщает "Бишкектеплосеть."Ранее агентство Sputnik Кыргызстан передало, что из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды."Теплоснабжение и горячее водоснабжение будет восстановлено при подаче электроэнергии. Дежурные аварийные бригады ОАО "Бишкектеплосеть" производят осмотр тепловых сетей и находятся в постоянной готовности к подключению теплоснабжения", - говорится в сообщении портала.По данным Гисметео, в Бишкеке сейчас около 0 градусов.
https://ria.ru/20220125/bolnitsy-1769380245.html
бишкек
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754160826_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8597451b3eb83ce7fc65682f9a66793e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бишкек, энергоавария в центральной азии
10:59 25.01.2022 (обновлено: 11:16 25.01.2022)
Бишкек остался без отопления из-за отключения электричества
Киргизский Бишкек остался без отопления из-за отключения электричества