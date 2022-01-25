https://ria.ru/20220125/bishkek-1769379763.html

Бишкек остался без отопления из-за отключения электричества

Бишкек остался без отопления из-за отключения электричества - РИА Новости, 25.01.2022

Бишкек остался без отопления из-за отключения электричества

Из-за отключения света столица Киргизии Бишкек осталась без отопления, аварийные бригады производят осмотр тепловых сетей, сообщает "Бишкектеплосеть." РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:59

2022-01-25T10:59

2022-01-25T11:16

в мире

бишкек

энергоавария в центральной азии

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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Из-за отключения света столица Киргизии Бишкек осталась без отопления, аварийные бригады производят осмотр тепловых сетей, сообщает "Бишкектеплосеть."Ранее агентство Sputnik Кыргызстан передало, что из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды."Теплоснабжение и горячее водоснабжение будет восстановлено при подаче электроэнергии. Дежурные аварийные бригады ОАО "Бишкектеплосеть" производят осмотр тепловых сетей и находятся в постоянной готовности к подключению теплоснабжения", - говорится в сообщении портала.По данным Гисметео, в Бишкеке сейчас около 0 градусов.

https://ria.ru/20220125/bolnitsy-1769380245.html

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в мире, бишкек, энергоавария в центральной азии