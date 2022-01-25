https://ria.ru/20220125/avstraliya-1769358157.html
Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов
Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов - РИА Новости, 25.01.2022
Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов
Власти Австралии выкупили право на флаг аборигенов страны за 14 миллионов долларов (20 миллионов австралийских долларов), теперь его можно так же свободно... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:23
2022-01-25T08:23
2022-01-25T08:23
в мире
австралия
скотт моррисон
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти Австралии выкупили право на флаг аборигенов страны за 14 миллионов долларов (20 миллионов австралийских долларов), теперь его можно так же свободно использовать, как и национальный флаг, сообщает телеканал ABC News.Дизайн флага - две полосы, красная и черная, в центре желтый круг - был разработан художником Гарольдом Томасом, а в 2018 году был выкуплен компанией WAM Clothing, не связанной с аборигенами. При любом использовании изображения флага фирма требовала плату и разрешение, отмечает телеканал.Как заявил премьер Австралии Скотт Моррисон, теперь использование флага будет бесплатным для всех, но к нему стоит относиться с таким же уважением и достоинством, как и к флагу Австралии."Все австралийцы могут размещать флаг аборигенов на одежде, такой как спортивные майки, футболки, его можно рисовать на спортивных площадках, размещать на сайтах, картинках, использовать в цифровом виде, в любых СМИ без необходимости запрашивать разрешение или платить за использование", - цитирует телеканал премьера.
https://ria.ru/20200703/1573846867.html
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в мире, австралия, скотт моррисон
Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов
Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов за 14 миллионов долларов