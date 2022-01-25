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Аудитория телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции превысила 300 тысяч человек

Аудитория телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции превысила 300 тысяч человек - РИА Новости, 25.01.2022

Аудитория телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции превысила 300 тысяч человек

Количество подписчиков телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции, запущенного в 2019 году, превысило 300 тысяч человек, сообщает ВТБ. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:30

2022-01-25T15:30

2022-01-25T15:29

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Количество подписчиков телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции, запущенного в 2019 году, превысило 300 тысяч человек, сообщает ВТБ."Сегодня это самый крупный канал России в категории "экономика" по данным Telegram Analytics. Средний охват одного поста – 80 тысяч просмотров", - говорится в сообщении.Официальный телеграм-канал ВТБ Капитал Инвестиции, бизнеса, под управлением которого находится 4,4 триллиона рублей клиентских активов, нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности.Читателям канала доступна профессиональная аналитика по рынку ценных бумаг, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки, инвестиционные идеи и подборки перспективных бумаг на российском и международных рынках. В телеграм-канале также еженедельно проходят войсчаты-консультации с экспертами ВТБ Капитал Инвестиции.

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