Аудитория телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции превысила 300 тысяч человек
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Количество подписчиков телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции, запущенного в 2019 году, превысило 300 тысяч человек, сообщает ВТБ.
"Сегодня это самый крупный канал России в категории "экономика" по данным Telegram Analytics. Средний охват одного поста – 80 тысяч просмотров", - говорится в сообщении.
Официальный телеграм-канал ВТБ Капитал Инвестиции, бизнеса, под управлением которого находится 4,4 триллиона рублей клиентских активов, нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности.
Читателям канала доступна профессиональная аналитика по рынку ценных бумаг, обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки, инвестиционные идеи и подборки перспективных бумаг на российском и международных рынках. В телеграм-канале также еженедельно проходят войсчаты-консультации с экспертами ВТБ Капитал Инвестиции.
"Сегодня, в период высокой волатильности на рынках, мы видим, что для людей особенно важен экспертный взгляд и качество информации, они стали более тщательно подходить к выбору ее источников. Нам доверяют, мы делаем востребованную рынком историю, будем и дальше развивать канал, пробуя новые форматы, доступные в Telegram", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента, руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимира Потапова.
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