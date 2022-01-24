https://ria.ru/20220124/velikobritaniya-1769320608.html

Великобритания не собирается отправлять войска на Украину, заявил Джонсон

Великобритания не собирается отправлять войска на Украину, заявил Джонсон - РИА Новости, 24.01.2022

Великобритания не собирается отправлять войска на Украину, заявил Джонсон

Великобритания не собирается отправлять на Украину боевые подразделения армии в случае эскалации ситуации, заявил официальный представитель британского премьера РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T20:04

2022-01-24T20:04

2022-01-24T20:07

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ЛОНДОН, 24 янв – РИА Новости. Великобритания не собирается отправлять на Украину боевые подразделения армии в случае эскалации ситуации, заявил официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона."Планов по отправке в регион боевых подразделений британских войск нет, однако рассматриваются санкции, если Россия пойдет дальше", - приводит его слова газета Telegraph.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220124/ssha-1769311207.html

https://ria.ru/20220124/unizhenie-1769308782.html

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в мире, украина, великобритания, борис джонсон, россия