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Великобритания не собирается отправлять войска на Украину, заявил Джонсон
Великобритания не собирается отправлять войска на Украину, заявил Джонсон - РИА Новости, 24.01.2022
Великобритания не собирается отправлять войска на Украину, заявил Джонсон
Великобритания не собирается отправлять на Украину боевые подразделения армии в случае эскалации ситуации, заявил официальный представитель британского премьера РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T20:04
2022-01-24T20:07
в мире
украина
великобритания
борис джонсон
россия
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ЛОНДОН, 24 янв – РИА Новости. Великобритания не собирается отправлять на Украину боевые подразделения армии в случае эскалации ситуации, заявил официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона."Планов по отправке в регион боевых подразделений британских войск нет, однако рассматриваются санкции, если Россия пойдет дальше", - приводит его слова газета Telegraph.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220124/ssha-1769311207.html
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в мире, украина, великобритания, борис джонсон, россия
20:04 24.01.2022 (обновлено: 20:07 24.01.2022)
 
Великобритания не собирается отправлять войска на Украину, заявил Джонсон

Премьер Британии Джонсон: планов по отправке на Украину подразделений британских войск нет

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные
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ЛОНДОН, 24 янв – РИА Новости. Великобритания не собирается отправлять на Украину боевые подразделения армии в случае эскалации ситуации, заявил официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона.
"Планов по отправке в регион боевых подразделений британских войск нет, однако рассматриваются санкции, если Россия пойдет дальше", - приводит его слова газета Telegraph.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
19:03
СМИ: США завершают определение войск, которые намерены перебросить в Европу
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
18:51
На Украине рассказали о страшном унижении, которое Запад подготовил стране
 
В миреУкраинаВеликобританияБорис ДжонсонРоссия
 
 
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