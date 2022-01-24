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На Кубани началась вакцинация подростков от COVID-19
На Кубани началась вакцинация подростков от COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022
На Кубани началась вакцинация подростков от COVID-19
Вакцинация от коронавируса подростков препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М" стартовала на Кубани, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:20
2022-01-24T14:20
2022-01-24T14:32
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КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса подростков препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М" стартовала на Кубани, сообщает администрация региона."В Краснодарском крае стартовала прививочная кампания от коронавируса среди подростков. В регион поставили более 3 тысяч компонентов вакцины... для юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинацию подростков проводят в поликлиниках и школах Кубани", - говорится в сообщении.Уточняется, что прививку будут делать только с письменного разрешения одного из родителей или законного представителя, а старшие школьники в возрасте от 15 до 17 лет смогут самостоятельно оформить согласие.Со ссылкой на региональный минздрав сообщается, что вакцинацию против COVID-19 для подростков включили в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям в конце декабря 2021 года.На Кубани наблюдается серьёзный скачок заболеваемости коронавирусом, в частности, за последние 10 дней число инфицированных на территории Краснодара увеличилось вдвое.
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14:20 24.01.2022 (обновлено: 14:32 24.01.2022)
На Кубани началась вакцинация подростков от COVID-19
В Краснодарском крае началась вакцинация подростков от коронавируса препаратом "Спутник М"