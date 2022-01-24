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На Кубани началась вакцинация подростков от COVID-19

На Кубани началась вакцинация подростков от COVID-19 - РИА Новости, 24.01.2022

На Кубани началась вакцинация подростков от COVID-19

Вакцинация от коронавируса подростков препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М" стартовала на Кубани, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:20

2022-01-24T14:20

2022-01-24T14:32

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КРАСНОДАР, 24 янв – РИА Новости. Вакцинация от коронавируса подростков препаратом "Гам-КОВИД-Вак-М" стартовала на Кубани, сообщает администрация региона."В Краснодарском крае стартовала прививочная кампания от коронавируса среди подростков. В регион поставили более 3 тысяч компонентов вакцины... для юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет. Вакцинацию подростков проводят в поликлиниках и школах Кубани", - говорится в сообщении.Уточняется, что прививку будут делать только с письменного разрешения одного из родителей или законного представителя, а старшие школьники в возрасте от 15 до 17 лет смогут самостоятельно оформить согласие.Со ссылкой на региональный минздрав сообщается, что вакцинацию против COVID-19 для подростков включили в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям в конце декабря 2021 года.На Кубани наблюдается серьёзный скачок заболеваемости коронавирусом, в частности, за последние 10 дней число инфицированных на территории Краснодара увеличилось вдвое.

краснодарский край

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