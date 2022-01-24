https://ria.ru/20220124/stroitelstvo-1769321807.html

Подмосковье потратит более 8,5 млрд рублей на строительство школ и детсадов

Подмосковье потратит более 8,5 млрд рублей на строительство школ и детсадов - РИА Новости, 24.01.2022

Подмосковье потратит более 8,5 млрд рублей на строительство школ и детсадов

Правительство Московской области выделит 8,5 миллиарда рублей на строительство школ и детских садов в 2022 году. До конца года в регионе появятся 33 новые... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T20:15

2022-01-24T20:15

2022-01-24T20:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Правительство Московской области выделит 8,5 миллиарда рублей на строительство школ и детских садов в 2022 году. До конца года в регионе появятся 33 новые школы, 27 детских садов и 50 палисадиков. Об этом сообщил телеканал "360".Также планируется ремонт уже существующих учебных заведений. Капремонт в 2022 году пройдет в 65 школах и 19 детских садах. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, на создание новых социальных объектов в 2022 году выделили 50,3 миллиарда рублей."Строительство и капремонт учебных заведений ведется с учетом наказов наших жителей", – отметил он.Брынцалов добавил, что регион увеличивает финансирование этой сферы ежегодно. За последние пять лет в Московской области уже построили 117 школ и 116 детских садов.

https://ria.ru/20220124/doplaty-1769295164.html

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московская область (подмосковье), московская областная дума