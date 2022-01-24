21:52 24.01.2022 (обновлено: 22:07 24.01.2022)
Белый дом подтвердил проработку планов расширения сил НАТО в Европе
Белый дом подтвердил проработку планов расширения сил НАТО в Европе из-за Украины
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
АШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Белый дом подтвердил, что США прорабатывают с союзниками по НАТО размещение дополнительных войск на восточном фланге альянса в условиях ситуации вокруг Украины.
Местные СМИ ранее сообщили, что планирование дошло до стадии отбора конкретных воинских частей для переброски в регион.
"Мы всегда говорили, что усилим наших союзников на восточном фланге. Эти консультации и переговоры были часть того, что наши официальные лица, ответственные за национальную безопасность, уже несколько недель обсуждают со своими коллегами... Эти дискуссии продолжаются", - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Псаки добавила, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби может озвучить в понедельник дополнительные подробности. По словам Псаки, президент США Джо Байден остается при мнении, что Россия якобы может начать военные действия против Украины "в любой момент".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.