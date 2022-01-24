https://ria.ru/20220124/rasshirenie-1769332748.html

Белый дом подтвердил проработку планов расширения сил НАТО в Европе

Белый дом подтвердил проработку планов расширения сил НАТО в Европе - РИА Новости, 24.01.2022

Белый дом подтвердил проработку планов расширения сил НАТО в Европе

Белый дом подтвердил, что США прорабатывают с союзниками по НАТО размещение дополнительных войск на восточном фланге альянса в условиях ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T21:52

2022-01-24T21:52

2022-01-24T22:07

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АШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Белый дом подтвердил, что США прорабатывают с союзниками по НАТО размещение дополнительных войск на восточном фланге альянса в условиях ситуации вокруг Украины.Местные СМИ ранее сообщили, что планирование дошло до стадии отбора конкретных воинских частей для переброски в регион."Мы всегда говорили, что усилим наших союзников на восточном фланге. Эти консультации и переговоры были часть того, что наши официальные лица, ответственные за национальную безопасность, уже несколько недель обсуждают со своими коллегами... Эти дискуссии продолжаются", - сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Псаки добавила, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби может озвучить в понедельник дополнительные подробности. По словам Псаки, президент США Джо Байден остается при мнении, что Россия якобы может начать военные действия против Украины "в любой момент".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/isterika-1769260355.html

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