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https://ria.ru/20220124/kharkov-1769298667.html
Кличко прокомментировал слова Зеленского о возможной "оккупации" Харькова
Кличко прокомментировал слова Зеленского о возможной "оккупации" Харькова - РИА Новости, 24.01.2022
Кличко прокомментировал слова Зеленского о возможной "оккупации" Харькова
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никакого захвата Харькова Россией не будет, по его словам, он собирает в пятницу правление ассоциации городов Украины,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:57
2022-01-24T17:57
в мире
украина
киев
харьков
владимир зеленский
виталий кличко
ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никакого захвата Харькова Россией не будет, по его словам, он собирает в пятницу правление ассоциации городов Украины, чтобы обсудить мероприятия по организации территориальной обороны в областях.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что вторжение РФ может произойти в крупные города Украины под предлогом защиты русскоязычного населения, в частности, может быть "оккупированным" Харьков. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя слова Зеленского, заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий". В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после заявлений Зеленского и заверил, что в городе готовы дать отпор."На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель ассоциации городов Украины, от имени ассоциации хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина!" - написал Кличко в Telegram.Он отметил, что сегодня для защиты Украины очень важны четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной. "Поэтому я инициировал собрать заседание правления ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города. Это заседание состоится 28 января в Киеве", - сообщил мэр.Ассоциация городов Украины - объединение органов местного самоуправления, созданное с целью более эффективного осуществления своих полномочий, согласования действий по защите прав и интересов территориальных общин, содействие их социально-экономическому и культурному развитию. В состав ассоциации входит 969 территориальных общин, среди которых села, поселки, малые, средние и крупные города.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220121/okkupatsiya-1768990663.html
https://ria.ru/20220121/kharkov-1768984588.html
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в мире, украина, киев, харьков, владимир зеленский, виталий кличко, ситуация в днр и лнр, россия
17:57 24.01.2022
 
Кличко прокомментировал слова Зеленского о возможной "оккупации" Харькова

Мэр Киева Кличко в ответ на слова Зеленского: никакого захвата Харькова Россией не будет

© Depositphotos / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Depositphotos / Valirin
Площадь Конституции в Харькове
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что никакого захвата Харькова Россией не будет, по его словам, он собирает в пятницу правление ассоциации городов Украины, чтобы обсудить мероприятия по организации территориальной обороны в областях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что вторжение РФ может произойти в крупные города Украины под предлогом защиты русскоязычного населения, в частности, может быть "оккупированным" Харьков. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя слова Зеленского, заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий". В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после заявлений Зеленского и заверил, что в городе готовы дать отпор.
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
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Аваков резко отреагировал на заявление Зеленского об "оккупации" Харькова
"На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель ассоциации городов Украины, от имени ассоциации хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом – вся Украина!" - написал Кличко в Telegram.
Он отметил, что сегодня для защиты Украины очень важны четкая координация действий, совместная работа и единая позиция местной власти и центральной. "Поэтому я инициировал собрать заседание правления ассоциации городов Украины, на котором обсудим мероприятия по организации территориальной обороны каждой области, каждого города. Это заседание состоится 28 января в Киеве", - сообщил мэр.
Ассоциация городов Украины - объединение органов местного самоуправления, созданное с целью более эффективного осуществления своих полномочий, согласования действий по защите прав и интересов территориальных общин, содействие их социально-экономическому и культурному развитию. В состав ассоциации входит 969 территориальных общин, среди которых села, поселки, малые, средние и крупные города.
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 19:14
Мэр Харькова обратился к жителям из-за слов Зеленского об "оккупации"
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 03:24
В Раде рассказали, как Зеленский сеет страх и панику на Украине
 
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