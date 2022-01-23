https://ria.ru/20220123/ubiystvo-1769112762.html
В Приамурье отца полугодовалого мальчика заподозрили в убийстве сына
В Приамурье отца полугодовалого мальчика заподозрили в убийстве сына - РИА Новости, 23.01.2022
В Приамурье отца полугодовалого мальчика заподозрили в убийстве сына
Отца полугодовалого мальчика в Белогорске Амурской области подозревают в убийстве сына, мужчина пытался укачать ребенка, в какой-то момент "вышел из себя" и... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T10:13
2022-01-23T10:13
2022-01-23T10:38
происшествия
белогорск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 янв – РИА Новости. Отца полугодовалого мальчика в Белогорске Амурской области подозревают в убийстве сына, мужчина пытался укачать ребенка, в какой-то момент "вышел из себя" и уронил его, мальчик получил черепно-мозговую травму и скончался в больнице, сообщает СУСК РФ по Амурской области."Задержан 32-летний отец мальчика. Как пояснил задержанный, ночью ребенок мешал ему спать, и он вынес его в подъезд, где укачивал, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж. В какой-то момент мужчина вышел из себя и уронил ребенка на пол, где тот ударился головой. После этого мужчина вернулся в квартиру и разбудил супругу, сообщив о произошедшем. Мальчика незамедлительно доставили в больницу", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ – убийство малолетнего, мужчина помещен в изолятор временного содержания, расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20220122/ubiystvo-1769050030.html
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происшествия, белогорск, амурская область
10:13 23.01.2022 (обновлено: 10:38 23.01.2022)
В Приамурье отца полугодовалого мальчика заподозрили в убийстве сына
В Приамурье отца полугодовалого мальчика задержали по подозрению в убийстве сына