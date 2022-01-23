https://ria.ru/20220123/pozhar-1769115092.html

После пожара на танкере в Черном море организовали доследственную проверку

После пожара на танкере в Черном море организовали доследственную проверку - РИА Новости, 23.01.2022

После пожара на танкере в Черном море организовали доследственную проверку

После пожара на танкере в акватории Чёрного моря следователи организовали доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя Западного... РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T10:36

2022-01-23T10:36

2022-01-23T10:36

происшествия

коморские острова

черное море

россия

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. После пожара на танкере в акватории Чёрного моря следователи организовали доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУСК на транспорте Елена Марковская.В акватории Черного моря в пяти километрах от мыса "Железный рог" в 00.10 23 января загорелся танкер "Almuntazah" под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании."По факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Чёрного моря организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.По данным СУСК, в настоящее время возгорание локализовано, экипаж судна, в составе которого семь граждан России, снят с борта. Пострадавших нет, угрозы окружающей среде не фиксировалось.Добавляется, что следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220123/tanker-1769104861.html

https://ria.ru/20211219/verf-1764424928.html

коморские острова

черное море

россия

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происшествия, коморские острова, черное море, россия