https://ria.ru/20220123/pozhar-1769115092.html
После пожара на танкере в Черном море организовали доследственную проверку
После пожара на танкере в Черном море организовали доследственную проверку - РИА Новости, 23.01.2022
После пожара на танкере в Черном море организовали доследственную проверку
После пожара на танкере в акватории Чёрного моря следователи организовали доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя Западного... РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T10:36
2022-01-23T10:36
2022-01-23T10:36
происшествия
коморские острова
черное море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_4f99dcad6613ea8858f09e49fb62c3ca.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. После пожара на танкере в акватории Чёрного моря следователи организовали доследственную проверку, сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУСК на транспорте Елена Марковская.В акватории Черного моря в пяти километрах от мыса "Железный рог" в 00.10 23 января загорелся танкер "Almuntazah" под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании."По факту возгорания в машинном отделении танкера под иностранным флагом в акватории Чёрного моря организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.По данным СУСК, в настоящее время возгорание локализовано, экипаж судна, в составе которого семь граждан России, снят с борта. Пострадавших нет, угрозы окружающей среде не фиксировалось.Добавляется, что следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220123/tanker-1769104861.html
https://ria.ru/20211219/verf-1764424928.html
коморские острова
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d84ab9c2350a06e593bb078144e7efcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коморские острова, черное море, россия
После пожара на танкере в Черном море организовали доследственную проверку
После пожара на танкере "Almuntazah" в Черном море организовали доследственную проверку