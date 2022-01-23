09:17 23.01.2022 (обновлено: 09:22 23.01.2022)
Русскоязычные пользователи соцсетей активно обсуждали криптовалюты
Brand Analytics: русскоязычные пользователи соцсетей упомянули криптовалюты более 300 тысяч раз
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Русскоязычные пользователи социальных сетей на фоне идеи ЦБ запретить майнинг и оборот криптовалюты в России активно обсуждали эту тему, почти половина упоминаний крипты пришлась на сообщения в Telegram, говорится в исследовании Brand Analytics, которое есть в распоряжении РИА Новости.
ЦБ России в четверг опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют, в котором выдвинул ряд предложений о регулировании этой сферы в стране. Так, регулятор предлагает законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать ее владение, а за нарушения этих требований ввести ответственность в виде штрафов.
"За неделю, с 15 по 21 января, русскоязычные пользователи публично упомянули криптовалюты более 300 тысяч раз. При этом 92 тысяч сообщений было опубликовано 20 января, основная масса которых пришлась на ситуацию с ЦБ. В пятницу, 21 января, доля обсуждения ситуации вокруг предложения ЦБ составляла более 30% всей криптотематики", - отмечают авторы обзора.
При этом наиболее популярными площадками для обсуждения темы стали: Telegram - 44% обсуждений, "ВКонтакте" - 19,5%, Twitter - 13,7%, Cryptotalk - 5,2%, Facebook - 3,2%
Brand Analytics также выявили самые популярные темы, которые пользователи чаще других упоминали при обсуждении тем, связанных с криптовалютами.
"В топе обсуждения, помимо самого Центробанка, также оказалось ФСБ - пользователи активно делились мнением, что подобная инициатива ЦБ была вызвана давлением со стороны ФБС России. Именно такую версию выдвинуло информационное агентство Блумберг, благодаря чему оно также попало в топ наиболее упоминаемых слов", - указывается в исследовании. Кроме того, пользователи обсуждали криптовалютную биржу Binance и сообщение о якобы "минировании" здания ЦБ, которое пользователи сразу связали с заявлениями Центробанка по криптовалюте. Сообщение, по данным пресс-службы регулятора, оказалось ложным.