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Правительство одобрило расширение ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае
Правительство одобрило расширение ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае - РИА Новости, 23.01.2022
Правительство одобрило расширение ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае
Правительство РФ одобрило расширение границ территории опережающего развития "Комсомольск" в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 23.01.2022
2022-01-23T10:06
2022-01-23T10:06
экономика
хабаровский край
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило расширение границ территории опережающего развития "Комсомольск" в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба кабмина РФ."Границы территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" будут расширены за счёт включения новых земельных участков, расположенных в Хабаровском крае. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение поможет создать условия для создания горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении, производительность которого составит 90 миллионов тонн руды в год.Также уточняется, что его строительство планируют завершить в 2025 году. Таким образом в Хабаровском крае появятся более 2 тысяч новых рабочих мест, а в экономику региона в период деятельности инвестора поступят не менее 77,9 миллиарда рублей частных инвестиций.В пресс-служба правительства напомнили, что всего в Дальневосточном федеральном округе созданы 22 территории опережающего развития. Количество их резидентов – 554, объём инвестиций по соглашениям – более 4,4 триллиона рублей. При этом уже вложено свыше 1,4 триллиона рублей частных инвестиций и создано более 45 тысяч рабочих мест.
https://ria.ru/20210909/mishustin-1749288194.html
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экономика, хабаровский край, михаил мишустин
10:06 23.01.2022
 
Правительство одобрило расширение ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае

Правительство одобрило расширение границ ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид Хабаровска
Вид Хабаровска - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Вид Хабаровска
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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило расширение границ территории опережающего развития "Комсомольск" в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" будут расширены за счёт включения новых земельных участков, расположенных в Хабаровском крае. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение поможет создать условия для создания горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении, производительность которого составит 90 миллионов тонн руды в год.
Также уточняется, что его строительство планируют завершить в 2025 году. Таким образом в Хабаровском крае появятся более 2 тысяч новых рабочих мест, а в экономику региона в период деятельности инвестора поступят не менее 77,9 миллиарда рублей частных инвестиций.
В пресс-служба правительства напомнили, что всего в Дальневосточном федеральном округе созданы 22 территории опережающего развития. Количество их резидентов – 554, объём инвестиций по соглашениям – более 4,4 триллиона рублей. При этом уже вложено свыше 1,4 триллиона рублей частных инвестиций и создано более 45 тысяч рабочих мест.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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