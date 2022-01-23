https://ria.ru/20220123/komsomolsk-1769112612.html

Правительство одобрило расширение ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае

Правительство одобрило расширение ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае - РИА Новости, 23.01.2022

Правительство одобрило расширение ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае

Правительство РФ одобрило расширение границ территории опережающего развития "Комсомольск" в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба кабмина РФ. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T10:06

2022-01-23T10:06

2022-01-23T10:06

экономика

хабаровский край

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Правительство РФ одобрило расширение границ территории опережающего развития "Комсомольск" в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба кабмина РФ."Границы территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" будут расширены за счёт включения новых земельных участков, расположенных в Хабаровском крае. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение поможет создать условия для создания горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении, производительность которого составит 90 миллионов тонн руды в год.Также уточняется, что его строительство планируют завершить в 2025 году. Таким образом в Хабаровском крае появятся более 2 тысяч новых рабочих мест, а в экономику региона в период деятельности инвестора поступят не менее 77,9 миллиарда рублей частных инвестиций.В пресс-служба правительства напомнили, что всего в Дальневосточном федеральном округе созданы 22 территории опережающего развития. Количество их резидентов – 554, объём инвестиций по соглашениям – более 4,4 триллиона рублей. При этом уже вложено свыше 1,4 триллиона рублей частных инвестиций и создано более 45 тысяч рабочих мест.

https://ria.ru/20210909/mishustin-1749288194.html

хабаровский край

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экономика, хабаровский край, михаил мишустин