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Биография Сергея Жвачкина
Биография Сергея Жвачкина - РИА Новости, 20.01.2022
Биография Сергея Жвачкина
Губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин родился 20 января 1957 года в городе Перми. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T04:53
2022-01-20T04:53
справки
пермь
сергей жвачкин
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Губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин родился 20 января 1957 года в городе Перми. В 1979 году окончил Тюменский инженерно-строительный институт (ныне Тюменский индустриальный университет) по специальности "промышленное и гражданское строительство"; в 1983 году – факультет организаторов промышленного производства и строительства Горьковского инженерно-строительного института (ныне Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет); в 1991 году – Академию народного хозяйства в Киле (Германия).Трудовую деятельность начал в 1979 году в тресте "Томскнефтестрой", где до 1984 года работал мастером, прорабом, главным инженером и начальником строительно-монтажного управления.С 1984 по 1985 год работал инструктором Стрежевского горкома КПСС.В 1985 году был назначен заместителем управляющего трестом "Томскгазстрой". В том же году стал заместителем начальника по капитальному строительству нефтегазодобывающего управления "Васюганнефть" производственного объединения "Томскнефть", где работал до 1987 года.В 1987-1989 годах – секретарь парткома треста "Томскнефтестрой" Стрежевского горкома КПСС. С 1989 года по1994 год Сергей Жвачкин был управляющим трестом "Томскнефтестрой", первым заместителем начальника управления по производству управления капитального строительства ОАО "Томскнефть".В 1994 году назначен генеральным директором ОАО "Томскгаз" Восточной нефтяной компании. В 1999-2004 годах – президент ОАО "Востокгазпром". В 2004 году Сергей Жвачкин был назначен генеральным директором ООО "Кубаньгазпром" (дочернего предприятия ОАО "Газпром"), позднее переименованного в "Газпром трансгаз Краснодар".В период с 1999 года по 2007 год являлся депутатом второго и третьего созывов Государственной Думы Томской области.В феврале 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение парламента Томской области кандидатуру Сергея Жвачкина для наделения его полномочиями главы региона. 15 февраля 2012 года на внеочередном собрании Законодательной думы Томской области по итогам тайного голосования (32 голосами "за" при семи "против") был наделен полномочиями губернатора региона. Вступил в должность 17 марта 2012 года.21 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области. 10 сентября 2017 года по итогам прямых выборов губернатора Томской области Сергей Жвачкин победил с результатом 60,58% голосов избирателей.Вступил в должность 18 сентября 2017 года. Сергей Жвачкин – член политической партии "Единая Россия", член Государственного совета РФ. Действительный член Российской инженерной академии, академик Международной академии технологических наук РФ, член Академии с 2003 года. Сергей Жвачкин – президент футбольного клуба "Томь". Заслуженный работник Минтопэнерго РФ (1997). Почетный работник газовой промышленности РФ (2000).Награжден орденом Почета (1999), орденом Дружбы (2016), Имеет Благодарность президента РФ (1996), отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2007).Сергей Жвачкин женат, у него две дочериМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, пермь, сергей жвачкин
04:53 20.01.2022
 

Биография Сергея Жвачкина

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Томской области Сергей Жвачкин
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
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Губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин родился 20 января 1957 года в городе Перми.
В 1979 году окончил Тюменский инженерно-строительный институт (ныне Тюменский индустриальный университет) по специальности "промышленное и гражданское строительство"; в 1983 году – факультет организаторов промышленного производства и строительства Горьковского инженерно-строительного института (ныне Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет); в 1991 году – Академию народного хозяйства в Киле (Германия).
Трудовую деятельность начал в 1979 году в тресте "Томскнефтестрой", где до 1984 года работал мастером, прорабом, главным инженером и начальником строительно-монтажного управления.
С 1984 по 1985 год работал инструктором Стрежевского горкома КПСС.
В 1985 году был назначен заместителем управляющего трестом "Томскгазстрой". В том же году стал заместителем начальника по капитальному строительству нефтегазодобывающего управления "Васюганнефть" производственного объединения "Томскнефть", где работал до 1987 года.
В 1987-1989 годах – секретарь парткома треста "Томскнефтестрой" Стрежевского горкома КПСС.
С 1989 года по1994 год Сергей Жвачкин был управляющим трестом "Томскнефтестрой", первым заместителем начальника управления по производству управления капитального строительства ОАО "Томскнефть".
В 1994 году назначен генеральным директором ОАО "Томскгаз" Восточной нефтяной компании.
В 1999-2004 годах – президент ОАО "Востокгазпром".
В 2004 году Сергей Жвачкин был назначен генеральным директором ООО "Кубаньгазпром" (дочернего предприятия ОАО "Газпром"), позднее переименованного в "Газпром трансгаз Краснодар".
В период с 1999 года по 2007 год являлся депутатом второго и третьего созывов Государственной Думы Томской области.
В феврале 2012 года президент РФ Дмитрий Медведев внес на рассмотрение парламента Томской области кандидатуру Сергея Жвачкина для наделения его полномочиями главы региона.
15 февраля 2012 года на внеочередном собрании Законодательной думы Томской области по итогам тайного голосования (32 голосами "за" при семи "против") был наделен полномочиями губернатора региона.
Вступил в должность 17 марта 2012 года.
21 февраля 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области.
10 сентября 2017 года по итогам прямых выборов губернатора Томской области Сергей Жвачкин победил с результатом 60,58% голосов избирателей.
Вступил в должность 18 сентября 2017 года.
Сергей Жвачкин – член политической партии "Единая Россия", член Государственного совета РФ.
Действительный член Российской инженерной академии, академик Международной академии технологических наук РФ, член Академии с 2003 года.
Сергей Жвачкин – президент футбольного клуба "Томь".
Заслуженный работник Минтопэнерго РФ (1997). Почетный работник газовой промышленности РФ (2000).
Награжден орденом Почета (1999), орденом Дружбы (2016),
Имеет Благодарность президента РФ (1996), отмечен Почетной грамотой правительства РФ (2007).
Сергей Жвачкин женат, у него две дочери
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПермьСергей Жвачкин
 
 
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