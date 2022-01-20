https://ria.ru/20220120/zhurnalistka-1768769158.html

Журналистку в прямом эфире сбила машина, но внимание пользователей привлекало другое

Журналистку в прямом эфире сбила машина, но она продолжила репортаж - РИА Новости, 20.01.2022

Журналистку в прямом эфире сбила машина, но внимание пользователей привлекало другое

Журналистку из Западной Вирджинии в прямом эфире сбил автомобиль. Видео инцидента опубликовал ее коллега американский журналист Ли Кей Говард на своей странице... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:57

2022-01-20T16:57

2022-01-20T17:16

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148229/60/1482296043_0:259:7361:4399_1920x0_80_0_0_208cde2c0459bab75e5551f1c3e204df.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Журналистку из Западной Вирджинии в прямом эфире сбил автомобиль. Видео инцидента опубликовал ее коллега американский журналист Ли Кей Говард на своей странице в твиттере.На кадрах видно, как внедорожник сбивает репортера телеканала WSAZ Тори Йорги, после чего она падает.Через несколько секунд девушка вновь появилась в кадре и продолжила вести прямой эфир.Ролик получил широкое распространение в социальных сетях. Особое внимание пользователей также привлекла реакция ведущего Тима Ирра."У него такое лицо, будто он видит что-то подобное почти каждый день", — написал один из них."Отсутствие беспокойства на лице ведущего настораживает, а вот репортеру предлагаю вручить и "Эмми", и "Оскар", и "Золотой глобус", и Нобелевскую премию", — заключил другой.Некоторые читатели также посоветовали девушке поменять профессию.

https://radiosputnik.ria.ru/20211122/kot-1760225837.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша