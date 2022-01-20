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Журналистку в прямом эфире сбила машина, но внимание пользователей привлекало другое
Журналистку в прямом эфире сбила машина, но она продолжила репортаж - РИА Новости, 20.01.2022
Журналистку в прямом эфире сбила машина, но внимание пользователей привлекало другое
Журналистку из Западной Вирджинии в прямом эфире сбил автомобиль. Видео инцидента опубликовал ее коллега американский журналист Ли Кей Говард на своей странице... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:57
2022-01-20T17:16
в мире
сша
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Журналистку из Западной Вирджинии в прямом эфире сбил автомобиль. Видео инцидента опубликовал ее коллега американский журналист Ли Кей Говард на своей странице в твиттере.На кадрах видно, как внедорожник сбивает репортера телеканала WSAZ Тори Йорги, после чего она падает.Через несколько секунд девушка вновь появилась в кадре и продолжила вести прямой эфир.Ролик получил широкое распространение в социальных сетях. Особое внимание пользователей также привлекла реакция ведущего Тима Ирра."У него такое лицо, будто он видит что-то подобное почти каждый день", — написал один из них."Отсутствие беспокойства на лице ведущего настораживает, а вот репортеру предлагаю вручить и "Эмми", и "Оскар", и "Золотой глобус", и Нобелевскую премию", — заключил другой.Некоторые читатели также посоветовали девушке поменять профессию.
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в мире, сша
16:57 20.01.2022 (обновлено: 17:16 20.01.2022)
 
Журналистку в прямом эфире сбила машина, но она продолжила репортаж

Американская журналистка Йорги в прямом эфире попала под авто, встала и закончила репортаж

© Fotolia / MicrogenИнтервью
Интервью - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Fotolia / Microgen
Интервью
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Журналистку из Западной Вирджинии в прямом эфире сбил автомобиль. Видео инцидента опубликовал ее коллега американский журналист Ли Кей Говард на своей странице в твиттере.
На кадрах видно, как внедорожник сбивает репортера телеканала WSAZ Тори Йорги, после чего она падает.
Через несколько секунд девушка вновь появилась в кадре и продолжила вести прямой эфир.

"О Боже! Меня только что сбила машина, но я в порядке", — воскликнула она.

Ролик получил широкое распространение в социальных сетях. Особое внимание пользователей также привлекла реакция ведущего Тима Ирра.
"У него такое лицо, будто он видит что-то подобное почти каждый день", — написал один из них.
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"Отсутствие беспокойства на лице ведущего настораживает, а вот репортеру предлагаю вручить и "Эмми", и "Оскар", и "Золотой глобус", и Нобелевскую премию", — заключил другой.

"А ведущий вообще видит ее или он просто уставился в телесуфлер?" — задался вопросом третий.

Некоторые читатели также посоветовали девушке поменять профессию.
 
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