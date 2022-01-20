https://ria.ru/20220120/zhirinovskiy-1768739981.html

Жириновский отреагировал на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Жириновский отреагировал на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.01.2022

Жириновский отреагировал на проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Признание ЛНР и ДНР ничего не изменит, а лишь спровоцирует новые санкции, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя проект обращения КПРФ к президенту РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:48

2022-01-20T14:48

2022-01-20T14:48

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Признание ЛНР и ДНР ничего не изменит, а лишь спровоцирует новые санкции, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя проект обращения КПРФ к президенту о признании самопровозглашенных республик.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи."Своим обращением к президенту они (коммунисты) искусственно сужают рамки принятия решения до темы признания (самопровозглашенных) ДНР и ЛНР – небольших анклавов на востоке Украины", - заявил Жириновский РИА Новости."Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадёт? Нет. Кто, кроме нас, это решение признает? Никто. Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских на Украине", - добавил он.Также парламентарий отметил, что этим шагом Россия даст все основания для "ястребов" на Западе задействовать против Москвы новые санкции."Вместо того, чтобы ударить раз да так, чтобы все запомнили, мы вновь делаем робкий выпад и нарываемся на мощный ответ. Такая нерешительность – это путь к провалу… Позиция ЛДПР в том, что вся Украина должна вновь стать частью России", - отметил Жириновский.

https://ria.ru/20220119/priznanie-1768646374.html

https://ria.ru/20220120/donbass-1768707353.html

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