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В ЛНР проверят информацию о четырех массовых захоронениях
В ЛНР проверят информацию о четырех массовых захоронениях - РИА Новости, 20.01.2022
В ЛНР проверят информацию о четырех массовых захоронениях
Межведомственная рабочая группа проверит информацию о четырех массовых стихийных захоронениях на территории самопровозглашенной Луганской народной республики,... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:36
2022-01-20T18:36
в мире
украина
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Межведомственная рабочая группа проверит информацию о четырех массовых стихийных захоронениях на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила руководитель группы, занимающейся этим вопросом в ЛНР, Анна Сорока.Летом 2021 года в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. Всего с августа прошлого года в рамках деятельности рабочей группы из массовых стихийных захоронений в ЛНР извлекли останки почти 300 жертв конфликта в Донбассе."Продолжает работу горячая линия межведомственной рабочей группы. В планах верификация информации и исследования на местности по четырем предполагаемым массовым захоронениям", - сказала Сорока на заседании группы.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:36 20.01.2022
 
В ЛНР проверят информацию о четырех массовых захоронениях

В ЛНР проверят информацию о четырех массовых захоронениях жертв конфликта в Донбассе

© РИА НовостиСпециалисты межведомственной рабочей группы ЛНР по розыску захоронений жертв украинской агрессии на месте массового стихийного захоронения в Краснодонском районе вблизи села Верхнешевыревка
Специалисты межведомственной рабочей группы ЛНР по розыску захоронений жертв украинской агрессии на месте массового стихийного захоронения в Краснодонском районе вблизи села Верхнешевыревка - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости
Специалисты межведомственной рабочей группы ЛНР по розыску захоронений жертв украинской агрессии на месте массового стихийного захоронения в Краснодонском районе вблизи села Верхнешевыревка
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Межведомственная рабочая группа проверит информацию о четырех массовых стихийных захоронениях на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила руководитель группы, занимающейся этим вопросом в ЛНР, Анна Сорока.
Летом 2021 года в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. Всего с августа прошлого года в рамках деятельности рабочей группы из массовых стихийных захоронений в ЛНР извлекли останки почти 300 жертв конфликта в Донбассе.
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"Продолжает работу горячая линия межведомственной рабочей группы. В планах верификация информации и исследования на местности по четырем предполагаемым массовым захоронениям", - сказала Сорока на заседании группы.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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