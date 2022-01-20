https://ria.ru/20220120/zakhoroneniya-1768793772.html

В ЛНР проверят информацию о четырех массовых захоронениях

В ЛНР проверят информацию о четырех массовых захоронениях - РИА Новости, 20.01.2022

В ЛНР проверят информацию о четырех массовых захоронениях

Межведомственная рабочая группа проверит информацию о четырех массовых стихийных захоронениях на территории самопровозглашенной Луганской народной республики,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:36

2022-01-20T18:36

2022-01-20T18:36

в мире

украина

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751714165_0:472:2730:2008_1920x0_80_0_0_8ec7e8889f4e83b35ddb5a1221b6432e.jpg

ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Межведомственная рабочая группа проверит информацию о четырех массовых стихийных захоронениях на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила руководитель группы, занимающейся этим вопросом в ЛНР, Анна Сорока.Летом 2021 года в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. Всего с августа прошлого года в рамках деятельности рабочей группы из массовых стихийных захоронений в ЛНР извлекли останки почти 300 жертв конфликта в Донбассе."Продолжает работу горячая линия межведомственной рабочей группы. В планах верификация информации и исследования на местности по четырем предполагаемым массовым захоронениям", - сказала Сорока на заседании группы.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211015/dnr-1754820880.html

https://ria.ru/20210903/tribunal-1748642968.html

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр