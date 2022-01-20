В ЛНР проверят информацию о четырех массовых захоронениях
В ЛНР проверят информацию о четырех массовых захоронениях жертв конфликта в Донбассе
© РИА НовостиСпециалисты межведомственной рабочей группы ЛНР по розыску захоронений жертв украинской агрессии на месте массового стихийного захоронения в Краснодонском районе вблизи села Верхнешевыревка
Специалисты межведомственной рабочей группы ЛНР по розыску захоронений жертв украинской агрессии на месте массового стихийного захоронения в Краснодонском районе вблизи села Верхнешевыревка
ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Межведомственная рабочая группа проверит информацию о четырех массовых стихийных захоронениях на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила руководитель группы, занимающейся этим вопросом в ЛНР, Анна Сорока.
Летом 2021 года в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. Всего с августа прошлого года в рамках деятельности рабочей группы из массовых стихийных захоронений в ЛНР извлекли останки почти 300 жертв конфликта в Донбассе.
15 октября 2021, 21:45В ДНР установили причины смерти 37 погибших в 2014 году
"Продолжает работу горячая линия межведомственной рабочей группы. В планах верификация информации и исследования на местности по четырем предполагаемым массовым захоронениям", - сказала Сорока на заседании группы.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
3 сентября 2021, 22:11В ЛНР надеются на военный трибунал по Украине