https://ria.ru/20220120/voyska-1768690657.html

Что помешает Байдену направить войска на территорию Украины?

AP: Байден не отправит войска в случае эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 20.01.2022

Что помешает Байдену направить войска на территорию Украины?

Президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска в случае "вторжения" России в Украину из-за отсутствия договорных обязательств перед... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:15

2022-01-20T11:15

2022-01-20T11:15

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска в случае "вторжения" России в Украину из-за отсутствия договорных обязательств перед последней. Об этом заявил обозреватель Роберт Бернс в статье для Associated Press.По его словам, вступление Вашингтона в конфликт с Москвой стало бы "огромной авантюрой".Ранее Джо Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации ситуации вокруг Украины, отметив, что Москва находится перед "суровым выбором".Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в намерении напасть на Украину. В Кремле считают, что подобные заявления используются для того, что расширить присутствие сил НАТО рядом с российской границей.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220119/obuza-1768618178.html

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в мире, украина, сша, джо байден, нато, россия