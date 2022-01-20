Что помешает Байдену направить войска на территорию Украины?

AP: Байден не отправит войска в случае эскалации вокруг Украины
AP: США не имеют обязательств перед Украиной и не отправят войска при вторжении России
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска в случае "вторжения" России в Украину из-за отсутствия договорных обязательств перед последней. Об этом заявил обозреватель Роберт Бернс в статье для Associated Press.
По его словам, вступление Вашингтона в конфликт с Москвой стало бы "огромной авантюрой".
"Эта война может затронуть всю Европу, привести к дестабилизации региона и перерасти во взаимный обмен ядерными ударами", – считает журналист.
Ранее Джо Байден пригрозил России последствиями в случае эскалации ситуации вокруг Украины, отметив, что Москва находится перед "суровым выбором".
Вчера, 18:42В США назвали Украину обузой для НАТО
Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в намерении напасть на Украину. В Кремле считают, что подобные заявления используются для того, что расширить присутствие сил НАТО рядом с российской границей.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.