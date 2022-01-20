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В Британии допустили отправку дополнительных вооружений на Украину
В Британии допустили отправку дополнительных вооружений на Украину - РИА Новости, 20.01.2022
В Британии допустили отправку дополнительных вооружений на Украину
Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не исключает отправку дополнительных оборонительных вооружений на Украину. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:37
2022-01-20T10:37
2022-01-20T10:37
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ЛОНДОН, 20 янв - РИА Новости. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не исключает отправку дополнительных оборонительных вооружений на Украину.Ранее заместитель министра обороны королевства Джеймс Хиппи сообщил, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч легких противотанковых ракет."Я буду держать под строгим контролем вопрос отправки большего количества оборонительных вооружений на Украину. Я ничего не исключаю в рамках помощи Украине обеспечить самооборону", - отметил Уоллес в интервью газете Daily Mail.По данным издания, на этой неделе Киев получил от Лондона около двух тысяч пусковых установок противотанковых ракет.Как утверждает газета, военных инструкторов, которые будут обучать украинцев, как обращаться с новым вооружением, наберут из специального британского подразделения в 800 человек. Это подразделение было создано в прошлом году для обучения союзников Британии и участия в боевых действиях в определенных ситуациях, отмечает издание.
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в мире, киев, лондон, великобритания, бен уоллес
В Британии допустили отправку дополнительных вооружений на Украину
Министр обороны Британии Бен Уоллес допустил отправку дополнительных вооружений на Украину