https://ria.ru/20220120/vaktsinatsiya-1768725987.html

Еврокомиссар призвала беременных женщин вакцинироваться от COVID-19

Еврокомиссар призвала беременных женщин вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022

Еврокомиссар призвала беременных женщин вакцинироваться от COVID-19

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакиду призвала к вакцинации беременных женщин, чтобы защитить своих детей и РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:54

2022-01-20T13:54

2022-01-20T13:54

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АФИНЫ, 20 янв – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакиду призвала к вакцинации беременных женщин, чтобы защитить своих детей и себя, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.Кириакиду выступила перед несколькими журналистами в Брюсселе."Вакцины эффективно снижают госпитализации и смертность беременных женщин. Мы должны донести до будущих матерей сообщение о том, что вакцины защищают матерей и их детей", - заявила она.Говоря об обязательной вакцинации, еврокомиссар сказала, что такая дискуссия имеет смысл, но не Брюссель будет говорить государствам-членам ЕС о принудительной вакцинации."Государства-члены лучше знают, что лучше для них, исходя из их ситуации", - сказала Кириакиду.Она сообщила также, что обсуждение возможной четвертой дозы вакцины продолжается, и подчеркнула важность бустерной дозы.Относительно развития пандемии комиссар по здравоохранению заявила, что не будет делать прогнозов о том, последняя ли это волна."Что мы знаем, так это то, что вакцины не подвели. Они защищают и спасают жизни. Мы знаем, что вакцинация не предотвращает полностью заражение и передачу инфекции, но в целом снижает вероятность заражения и дальнейшей передачи", - сказала она.Кириакиду сообщила, что около 70% населения полностью привиты, около 40% сделали ревакцинацию, а после одобрения вакцин для детей привиты частично 23% детей до 18 лет."Миллионы европейцев до сих пор не вакцинированы, хотя вот уже год, как у нас есть безопасные и эффективные вакцины. И естественно, становится все более очевидным, что больше всего пострадают государства-члены, в которых уровень вакцинации ниже", — сказала Кириакиду.Еврокомиссар сообщила, что в пятницу председательствующая в Евросоюзе Франция созывает неофициальное совещание для обсуждения стратегий вакцинации и возможной необходимости дополнительных бустерных доз.

https://ria.ru/20220118/koronavirus-1768305593.html

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в мире, вакцинация, евросоюз, еврокомиссия, беременность, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса