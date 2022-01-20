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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/vaktsinatsiya-1768725987.html
Еврокомиссар призвала беременных женщин вакцинироваться от COVID-19
Еврокомиссар призвала беременных женщин вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022
Еврокомиссар призвала беременных женщин вакцинироваться от COVID-19
Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакиду призвала к вакцинации беременных женщин, чтобы защитить своих детей и РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:54
2022-01-20T13:54
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
евросоюз
еврокомиссия
беременность
коронавирусы
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 20 янв – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакиду призвала к вакцинации беременных женщин, чтобы защитить своих детей и себя, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.Кириакиду выступила перед несколькими журналистами в Брюсселе."Вакцины эффективно снижают госпитализации и смертность беременных женщин. Мы должны донести до будущих матерей сообщение о том, что вакцины защищают матерей и их детей", - заявила она.Говоря об обязательной вакцинации, еврокомиссар сказала, что такая дискуссия имеет смысл, но не Брюссель будет говорить государствам-членам ЕС о принудительной вакцинации."Государства-члены лучше знают, что лучше для них, исходя из их ситуации", - сказала Кириакиду.Она сообщила также, что обсуждение возможной четвертой дозы вакцины продолжается, и подчеркнула важность бустерной дозы.Относительно развития пандемии комиссар по здравоохранению заявила, что не будет делать прогнозов о том, последняя ли это волна."Что мы знаем, так это то, что вакцины не подвели. Они защищают и спасают жизни. Мы знаем, что вакцинация не предотвращает полностью заражение и передачу инфекции, но в целом снижает вероятность заражения и дальнейшей передачи", - сказала она.Кириакиду сообщила, что около 70% населения полностью привиты, около 40% сделали ревакцинацию, а после одобрения вакцин для детей привиты частично 23% детей до 18 лет."Миллионы европейцев до сих пор не вакцинированы, хотя вот уже год, как у нас есть безопасные и эффективные вакцины. И естественно, становится все более очевидным, что больше всего пострадают государства-члены, в которых уровень вакцинации ниже", — сказала Кириакиду.Еврокомиссар сообщила, что в пятницу председательствующая в Евросоюзе Франция созывает неофициальное совещание для обсуждения стратегий вакцинации и возможной необходимости дополнительных бустерных доз.
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в мире, вакцинация, евросоюз, еврокомиссия, беременность, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
13:54 20.01.2022
 
Еврокомиссар призвала беременных женщин вакцинироваться от COVID-19

Еврокомиссар Кириакиду призвала беременных женщин вакцинироваться от COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вакцинация от коронавируса
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АФИНЫ, 20 янв – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакиду призвала к вакцинации беременных женщин, чтобы защитить своих детей и себя, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Кириакиду выступила перед несколькими журналистами в Брюсселе.
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"Вакцины эффективно снижают госпитализации и смертность беременных женщин. Мы должны донести до будущих матерей сообщение о том, что вакцины защищают матерей и их детей", - заявила она.
Говоря об обязательной вакцинации, еврокомиссар сказала, что такая дискуссия имеет смысл, но не Брюссель будет говорить государствам-членам ЕС о принудительной вакцинации.
"Государства-члены лучше знают, что лучше для них, исходя из их ситуации", - сказала Кириакиду.
Она сообщила также, что обсуждение возможной четвертой дозы вакцины продолжается, и подчеркнула важность бустерной дозы.
"Сейчас мы наблюдаем ситуацию с очень высокой передачей штамма "омикрон", и это серьезно для наших систем здравоохранения. "Омикрон" может означать для человека легкую или тяжелую инфекцию, но ни в коем случае нельзя считать его легким штаммом. Он продолжает оставаться опасным вирусом", - сказала Кириакиду.
Относительно развития пандемии комиссар по здравоохранению заявила, что не будет делать прогнозов о том, последняя ли это волна.
"Что мы знаем, так это то, что вакцины не подвели. Они защищают и спасают жизни. Мы знаем, что вакцинация не предотвращает полностью заражение и передачу инфекции, но в целом снижает вероятность заражения и дальнейшей передачи", - сказала она.
Кириакиду сообщила, что около 70% населения полностью привиты, около 40% сделали ревакцинацию, а после одобрения вакцин для детей привиты частично 23% детей до 18 лет.
"Миллионы европейцев до сих пор не вакцинированы, хотя вот уже год, как у нас есть безопасные и эффективные вакцины. И естественно, становится все более очевидным, что больше всего пострадают государства-члены, в которых уровень вакцинации ниже", — сказала Кириакиду.
Еврокомиссар сообщила, что в пятницу председательствующая в Евросоюзе Франция созывает неофициальное совещание для обсуждения стратегий вакцинации и возможной необходимости дополнительных бустерных доз.
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияЕвросоюзЕврокомиссиябеременностьКоронавирусыКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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