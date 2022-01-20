https://ria.ru/20220120/ukraina-1768788779.html

Дипломат ответил на обвинения в адрес Москвы в намерении напасть на Украину

Дипломат ответил на обвинения в адрес Москвы в намерении напасть на Украину - РИА Новости, 20.01.2022

Дипломат ответил на обвинения в адрес Москвы в намерении напасть на Украину

Обвинения в адрес Москвы в якобы возможном "нападении" на Украину - это блеф, Россию пытаются спровоцировать, но Москва не поддастся, заявил руководитель... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:12

2022-01-20T18:12

2022-01-20T18:12

в мире

украина

россия

константин гаврилов

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы в якобы возможном "нападении" на Украину - это блеф, Россию пытаются спровоцировать, но Москва не поддастся, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Они используют эти спекуляции, чтобы оказать влияние на позицию России, не более того. На всех уровнях было сказано - мы не собираемся нападать на Украину, нам этого не нужно. Это пропаганда, чтобы иметь хорошую переговорную позицию перед началом реальных переговоров. Я считаю, что это все блеф. Они обвиняют Россию во всем, что бы ни происходило. Но мы твердо заявляем в ответ - нет, мы этого не делаем", - сказал Гаврилов в эфире телеканала RT."Но могут быть провокации со стороны украинских сил на границе. И мы делаем все возможное, чтобы предотвратить их, это было заявлено на всех уровнях в России", - добавил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

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в мире, украина, россия, константин гаврилов