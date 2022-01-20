Дипломат ответил на обвинения в адрес Москвы в намерении напасть на Украину
Дипломат Гаврилов назвал обвинения в адрес Москвы в намерении напасть на Украину блефом
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Обвинения в адрес Москвы в якобы возможном "нападении" на Украину - это блеф, Россию пытаются спровоцировать, но Москва не поддастся, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Они используют эти спекуляции, чтобы оказать влияние на позицию России, не более того. На всех уровнях было сказано - мы не собираемся нападать на Украину, нам этого не нужно. Это пропаганда, чтобы иметь хорошую переговорную позицию перед началом реальных переговоров. Я считаю, что это все блеф. Они обвиняют Россию во всем, что бы ни происходило. Но мы твердо заявляем в ответ - нет, мы этого не делаем", - сказал Гаврилов в эфире телеканала RT.
"Но могут быть провокации со стороны украинских сил на границе. И мы делаем все возможное, чтобы предотвратить их, это было заявлено на всех уровнях в России", - добавил он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.