ЦРУ не считает "гаванский синдром" глобальной кампанией
В ЦРУ не считают "гаванский синдром" глобальной кампанией враждебных государств
Флаг США на здании посольства США в Женеве
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США не считает "гаванский синдром" намеренной глобальной кампанией какого-либо враждебного государства, но не исключает иностранного вмешательства в некоторых случаях, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники.
Как сообщают источники телеканала, ЦРУ обнаружило убедительные и правдоподобные объяснения заболевания так называемым "гаванским синдромом" в сотнях случаев. Какие именно объяснения нашли необычным недомоганиям в ЦРУ, однако, не уточняется. Ведомство не смогло исключить версии иностранного вмешательства примерно в двух десятках случаев с 2016 года, еще группа инцидентов считается неразгаданной. Версию недомоганий американских дипломатов и шпионов в результате действий России или каких-либо других государств для причинения вреда или получения информации посчитали не имеющей оснований, добавили источники.
14 января, 18:45Авторы"Гаванский синдром" нашел дипломатов США и в Европе
Однако, как отмечает телеканал, некоторые, в том числе пострадавшие от "гаванского синдрома", выразили огорчение оценкой ЦРУ, назвав ее "внутренней" без координации с другими ведомствами, заявляют источники.
Проявления "гаванского синдрома" (головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом) наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Кроме того, американские СМИ сообщали, что более 20 случаев недомоганий, схожих с "гаванским синдромом", были зафиксированы среди американских дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих в Вене с начала срока президента США Джо Байдена.
Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Один из последних известных случаев необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.
Москва в прошлом опровергала какую-либо причастность к "гаванскому синдрому".