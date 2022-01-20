https://ria.ru/20220120/tsru-1768664218.html

ЦРУ не считает "гаванский синдром" глобальной кампанией

ЦРУ не считает "гаванский синдром" глобальной кампанией - РИА Новости, 20.01.2022

ЦРУ не считает "гаванский синдром" глобальной кампанией

Центральное разведывательное управление США не считает "гаванский синдром" намеренной глобальной кампанией какого-либо враждебного государства, но не исключает... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T08:21

2022-01-20T08:21

2022-01-20T08:21

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Центральное разведывательное управление США не считает "гаванский синдром" намеренной глобальной кампанией какого-либо враждебного государства, но не исключает иностранного вмешательства в некоторых случаях, сообщает телеканал NBC со ссылкой на информированные источники.Как сообщают источники телеканала, ЦРУ обнаружило убедительные и правдоподобные объяснения заболевания так называемым "гаванским синдромом" в сотнях случаев. Какие именно объяснения нашли необычным недомоганиям в ЦРУ, однако, не уточняется. Ведомство не смогло исключить версии иностранного вмешательства примерно в двух десятках случаев с 2016 года, еще группа инцидентов считается неразгаданной. Версию недомоганий американских дипломатов и шпионов в результате действий России или каких-либо других государств для причинения вреда или получения информации посчитали не имеющей оснований, добавили источники.Однако, как отмечает телеканал, некоторые, в том числе пострадавшие от "гаванского синдрома", выразили огорчение оценкой ЦРУ, назвав ее "внутренней" без координации с другими ведомствами, заявляют источники.Проявления "гаванского синдрома" (головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом) наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствиям для здоровья. Кроме того, американские СМИ сообщали, что более 20 случаев недомоганий, схожих с "гаванским синдромом", были зафиксированы среди американских дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих в Вене с начала срока президента США Джо Байдена.Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Один из последних известных случаев необъяснимых недомоганий был зафиксирован у члена команды директора ЦРУ США Билла Бернса во время поездки в Индию. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.Недавно американские СМИ сообщили, что симптомы так называемого "гаванского синдрома", предположительно, проявились у сотрудников американских дипмиссий в Женеве и Париже, одному сотруднику понадобилась эвакуация в США для лечения.Москва в прошлом опровергала какую-либо причастность к "гаванскому синдрому".

https://radiosputnik.ria.ru/20220114/1767913644.html

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в мире, вена, африка, джо байден, nbc, россия