https://ria.ru/20220120/tolkien-1768697629.html

Стало известно название сериала по книгам Толкина

Стало известно название сериала по книгам Толкина - РИА Новости, 20.01.2022

Стало известно название сериала по книгам Толкина

Стало известно, что сериал по книгам Толкина будет называться "Властелин колец: Кольца власти" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power"). Об этом сообщает... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:21

2022-01-20T16:21

2022-01-20T16:22

культура

джон толкин

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768696286_21:0:3662:2048_1920x0_80_0_0_28d43074319624cc307e9b100f4e080f.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Стало известно, что сериал по книгам Толкина будет называться "Властелин колец: Кольца власти" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power"). Об этом сообщает Collider. Стриминговый сервис Amazon Prime Video на своем канале в YouTube также опубликовал тизер, в котором представлено наименование одного из самых ожидаемых проектов. В нем не показан ни один из героев, а также не раскрываются подробности сюжета. В ролике демонстрируются кадры льющегося расплавленного металла и зачитываются строки из трилогии "Властелин колец" о том, кто какие кольца получил. "Мы представляем, что этот заголовок мог бы жить на корешке книги рядом с другими классическими произведениями Толкина. Сериал объединяет основные события Второй Эпохи Средиземья: создание колец, восхождение Саурона, эпическое повествование о Нуменоре и Последний Союз Эльфов и Людей. До сегодняшнего дня зрители видели на экране историю только одного кольца, но их было много, и рады рассказать обо всех", — говорят шоураннеры Джей Ди Пейн и Патрик Маккейн. Премьера сериала запланирована на 2 сентября 2022 года.

https://ria.ru/20211217/video-1764253837.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джон толкин, новости культуры, кино и сериалы