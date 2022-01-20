https://ria.ru/20220120/tolkien-1768697629.html
Стало известно название сериала по книгам Толкина
Стало известно название сериала по книгам Толкина - РИА Новости, 20.01.2022
Стало известно название сериала по книгам Толкина
Стало известно, что сериал по книгам Толкина будет называться "Властелин колец: Кольца власти" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power"). Об этом сообщает... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:21
2022-01-20T16:21
2022-01-20T16:22
культура
джон толкин
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768696286_21:0:3662:2048_1920x0_80_0_0_28d43074319624cc307e9b100f4e080f.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Стало известно, что сериал по книгам Толкина будет называться "Властелин колец: Кольца власти" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power"). Об этом сообщает Collider. Стриминговый сервис Amazon Prime Video на своем канале в YouTube также опубликовал тизер, в котором представлено наименование одного из самых ожидаемых проектов. В нем не показан ни один из героев, а также не раскрываются подробности сюжета. В ролике демонстрируются кадры льющегося расплавленного металла и зачитываются строки из трилогии "Властелин колец" о том, кто какие кольца получил. "Мы представляем, что этот заголовок мог бы жить на корешке книги рядом с другими классическими произведениями Толкина. Сериал объединяет основные события Второй Эпохи Средиземья: создание колец, восхождение Саурона, эпическое повествование о Нуменоре и Последний Союз Эльфов и Людей. До сегодняшнего дня зрители видели на экране историю только одного кольца, но их было много, и рады рассказать обо всех", — говорят шоураннеры Джей Ди Пейн и Патрик Маккейн. Премьера сериала запланирована на 2 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20211217/video-1764253837.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768696286_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_fd69585e03949824d910b6a062c5bcf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джон толкин, новости культуры, кино и сериалы
16:21 20.01.2022 (обновлено: 16:22 20.01.2022)
Стало известно название сериала по книгам Толкина
Сериал по книгам Джона Толкина будет называться "Властелин колец: Кольца власти"
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Стало известно, что сериал по книгам Толкина будет называться "Властелин колец: Кольца власти" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power"). Об этом сообщает
Collider.
Стриминговый сервис Amazon Prime Video на своем канале в YouTube также опубликовал тизер, в котором представлено наименование одного из самых ожидаемых проектов. В нем не показан ни один из героев, а также не раскрываются подробности сюжета. В ролике демонстрируются кадры льющегося расплавленного металла и зачитываются строки из трилогии "Властелин колец" о том, кто какие кольца получил.
"Мы представляем, что этот заголовок мог бы жить на корешке книги рядом с другими классическими произведениями Толкина. Сериал объединяет основные события Второй Эпохи Средиземья: создание колец, восхождение Саурона, эпическое повествование о Нуменоре и Последний Союз Эльфов и Людей. До сегодняшнего дня зрители видели на экране историю только одного кольца, но их было много, и рады рассказать обо всех", — говорят шоураннеры Джей Ди Пейн и Патрик Маккейн.
Премьера сериала запланирована на 2 сентября 2022 года.