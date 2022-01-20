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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220120/tolkien-1768697629.html
Стало известно название сериала по книгам Толкина
Стало известно название сериала по книгам Толкина - РИА Новости, 20.01.2022
Стало известно название сериала по книгам Толкина
Стало известно, что сериал по книгам Толкина будет называться "Властелин колец: Кольца власти" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power"). Об этом сообщает... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:21
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культура
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новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Стало известно, что сериал по книгам Толкина будет называться "Властелин колец: Кольца власти" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power"). Об этом сообщает Collider. Стриминговый сервис Amazon Prime Video на своем канале в YouTube также опубликовал тизер, в котором представлено наименование одного из самых ожидаемых проектов. В нем не показан ни один из героев, а также не раскрываются подробности сюжета. В ролике демонстрируются кадры льющегося расплавленного металла и зачитываются строки из трилогии "Властелин колец" о том, кто какие кольца получил. "Мы представляем, что этот заголовок мог бы жить на корешке книги рядом с другими классическими произведениями Толкина. Сериал объединяет основные события Второй Эпохи Средиземья: создание колец, восхождение Саурона, эпическое повествование о Нуменоре и Последний Союз Эльфов и Людей. До сегодняшнего дня зрители видели на экране историю только одного кольца, но их было много, и рады рассказать обо всех", — говорят шоураннеры Джей Ди Пейн и Патрик Маккейн. Премьера сериала запланирована на 2 сентября 2022 года.
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джон толкин, новости культуры, кино и сериалы
16:21 20.01.2022 (обновлено: 16:22 20.01.2022)
 
Стало известно название сериала по книгам Толкина

Сериал по книгам Джона Толкина будет называться "Властелин колец: Кольца власти"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Стало известно, что сериал по книгам Толкина будет называться "Властелин колец: Кольца власти" ("The Lord of the Rings: The Rings of Power"). Об этом сообщает Collider.
Стриминговый сервис Amazon Prime Video на своем канале в YouTube также опубликовал тизер, в котором представлено наименование одного из самых ожидаемых проектов. В нем не показан ни один из героев, а также не раскрываются подробности сюжета. В ролике демонстрируются кадры льющегося расплавленного металла и зачитываются строки из трилогии "Властелин колец" о том, кто какие кольца получил.
"Мы представляем, что этот заголовок мог бы жить на корешке книги рядом с другими классическими произведениями Толкина. Сериал объединяет основные события Второй Эпохи Средиземья: создание колец, восхождение Саурона, эпическое повествование о Нуменоре и Последний Союз Эльфов и Людей. До сегодняшнего дня зрители видели на экране историю только одного кольца, но их было много, и рады рассказать обо всех", — говорят шоураннеры Джей Ди Пейн и Патрик Маккейн.
Премьера сериала запланирована на 2 сентября 2022 года.
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