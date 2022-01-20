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https://ria.ru/20220120/tiktok-1768799381.html
TikTok зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора
TikTok зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора - РИА Новости, 20.01.2022
TikTok зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора
Соцсеть TikTok в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора,... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:05
2022-01-20T20:05
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
it-компании
tiktok
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Соцсеть TikTok в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора, исполнив таким образом второе требование закона, свидетельствуют данные на сайте ведомства.Во вторник на сайте ведомства появилась информация, что соцсеть разместила на своих информационных ресурсах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов - компании должны в том числе зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. В графе статуса исполнения требования на сайте ведомства указано, что компания его исполнила. Сервису осталось создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо.Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
https://radiosputnik.ria.ru/20220118/tiktok-1768393494.html
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), it-компании, tiktok, россия
19:05 20.01.2022 (обновлено: 20:05 20.01.2022)
 
TikTok зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

TikTok зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора по закону о "приземлении"

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok на экране смартфона
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok на экране смартфона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Соцсеть TikTok в соответствии с требованиями закона о "приземлении" иностранных IT-компаний зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора, исполнив таким образом второе требование закона, свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Во вторник на сайте ведомства появилась информация, что соцсеть разместила на своих информационных ресурсах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 15:40Сказано в эфире
Эксперт рассказал, что даст "приземление" TikTok в России
С 1 января 2022 года в силу вступил закон о "приземлении" иностранных IT-гигантов - компании должны в том числе зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора. В графе статуса исполнения требования на сайте ведомства указано, что компания его исполнила. Сервису осталось создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо.
Закон о "приземлении" IT-гигантов касается компаний с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей, он обязывает владельцев таких информационных ресурсов для работы в России создать филиалы, представительства или учредить российские юрлица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними. Такие обязанности будут распространяться и на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
Документ предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован. Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение денежных переводов и приема платежей российских физлиц и юрлиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
В ноябре Роскомнадзор опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний (владеющих 22 информационными ресурсами), которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)IT-компанииTikTokРоссия
 
 
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