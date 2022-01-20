Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/starovoyt-1768322094.html
Биография Романа Старовойта
Биография Романа Старовойта - РИА Новости, 20.01.2022
Биография Романа Старовойта
Губернатор Курской области Роман Владимирович Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T05:02
2022-01-20T05:02
справки
курск
роман старовойт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768323682_0:0:2650:1492_1920x0_80_0_0_5493b8d1e087f426593f9fd5755863c2.jpg
Губернатор Курской области Роман Владимирович Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске.В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова, в 2008 году – Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации). Прошел подготовку по программе развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. В 1995 году – исполнительный директор ОАО "Региональное инвестиционное агентство".В 1995-2001 годах был гендиректором компании по управлению активами НПФ "Промышленный".В 2002-2005 годах – гендиректор строительной компании "Стройинвест".В 2005-2010 годах занимал должность начальника отдела по работе с инвесторами Управления инвестиционных проектов, первого заместителя председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. В 2010-2012 годах – референт, заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации. С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года – руководитель Федерального дорожного агентства. С 1 октября по 10 октября 2018 года – заместитель министра транспорта Российской Федерации. 11 октября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. 8 сентября 2019 года по итогам единого дня голосования Роман Старовойт был избран губернатором Курской области с результатом 81,07% голосов.16 сентября 2019 года вступил в должность губернатора.В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию "Единая Россия".Секретарь Курского регионального отделения партии "Единая Россия".Член Государственного совета Российской Федерации.Кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономической безопасности и налогообложения Юго-Западного государственного университета.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.Награжден орденами Почета (2014), Александра Невского (2017). Имеет благодарность президента РФ (2012), почетную грамоту Правительства Российской Федерации (2012).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768323682_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_e463dce8a37b5af12350168fcedfd795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, курск, роман старовойт
05:02 20.01.2022
 

Биография Романа Старовойта

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкГубернатор Курской области Роман Старовойт на заседании правительства РФ
Губернатор Курской области Роман Старовойт на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Губернатор Курской области Роман Владимирович Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске.
В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова, в 2008 году – Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации). Прошел подготовку по программе развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
В 1995 году – исполнительный директор ОАО "Региональное инвестиционное агентство".
В 1995-2001 годах был гендиректором компании по управлению активами НПФ "Промышленный".
В 2002-2005 годах – гендиректор строительной компании "Стройинвест".
В 2005-2010 годах занимал должность начальника отдела по работе с инвесторами Управления инвестиционных проектов, первого заместителя председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.
В 2010-2012 годах – референт, заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации.
С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года – руководитель Федерального дорожного агентства.
С 1 октября по 10 октября 2018 года – заместитель министра транспорта Российской Федерации.
11 октября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
8 сентября 2019 года по итогам единого дня голосования Роман Старовойт был избран губернатором Курской области с результатом 81,07% голосов.
16 сентября 2019 года вступил в должность губернатора.
В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию "Единая Россия".
Секретарь Курского регионального отделения партии "Единая Россия".
Член Государственного совета Российской Федерации.
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономической безопасности и налогообложения Юго-Западного государственного университета.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Награжден орденами Почета (2014), Александра Невского (2017). Имеет благодарность президента РФ (2012), почетную грамоту Правительства Российской Федерации (2012).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиКурскРоман Старовойт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионами
01:25Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии
01:18Американский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для Украины
01:16Депутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войне
01:15В Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человек
01:15Аналитик назвал срок нового укрепления рубля
01:10Минтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в страну
01:02Минтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
Лента новостейМолния
Пушков оценил карту Украины с российскими и польскими регионамиКурдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в СирииАмериканский сенатор представила законопроект о ленд-лизе для УкраиныДепутат Рады показал пустые полки в магазине после слов Зеленского о войнеВ Канаде на границе с США обнаружили тела четырех замерзших человекАналитик назвал срок нового укрепления рубляМинтуризма Египта назвало условие для пересмотра правил въезда в странуМинтуризма Египта назвало причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС