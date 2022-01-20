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Биография Романа Старовойта
Биография Романа Старовойта - РИА Новости, 20.01.2022
Биография Романа Старовойта
Губернатор Курской области Роман Владимирович Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T05:02
2022-01-20T05:02
2022-01-20T05:02
справки
курск
роман старовойт
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Губернатор Курской области Роман Владимирович Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске.В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова, в 2008 году – Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации). Прошел подготовку по программе развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. В 1995 году – исполнительный директор ОАО "Региональное инвестиционное агентство".В 1995-2001 годах был гендиректором компании по управлению активами НПФ "Промышленный".В 2002-2005 годах – гендиректор строительной компании "Стройинвест".В 2005-2010 годах занимал должность начальника отдела по работе с инвесторами Управления инвестиционных проектов, первого заместителя председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. В 2010-2012 годах – референт, заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации. С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года – руководитель Федерального дорожного агентства. С 1 октября по 10 октября 2018 года – заместитель министра транспорта Российской Федерации. 11 октября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. 8 сентября 2019 года по итогам единого дня голосования Роман Старовойт был избран губернатором Курской области с результатом 81,07% голосов.16 сентября 2019 года вступил в должность губернатора.В ноябре 2020 года Роман Старовойт вступил в партию "Единая Россия".Секретарь Курского регионального отделения партии "Единая Россия".Член Государственного совета Российской Федерации.Кандидат педагогических наук, доцент кафедры экономической безопасности и налогообложения Юго-Западного государственного университета.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.Награжден орденами Почета (2014), Александра Невского (2017). Имеет благодарность президента РФ (2012), почетную грамоту Правительства Российской Федерации (2012).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, курск, роман старовойт
Губернатор Курской области Роман Владимирович Старовойт родился 20 января 1972 года
в Курске.
В 1995 году окончил Балтийский государственный технический университет имени Д.Ф. Устинова, в 2008 году – Северо-Западную академию государственной службы (ныне Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации). Прошел подготовку
по программе развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС.
В 1995 году
– исполнительный директор ОАО "Региональное инвестиционное агентство".
В 1995-2001 годах был гендиректором компании по управлению активами НПФ "Промышленный".
В 2002-2005 годах – гендиректор строительной компании "Стройинвест".
В 2005-2010 годах занимал
должность начальника отдела по работе с инвесторами Управления инвестиционных проектов, первого заместителя председателя Комитета по инвестициям и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга.
В 2010-2012 годах – референт, заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры правительства Российской Федерации.
С ноября 2012 года по сентябрь 2018 года – руководитель Федерального дорожного агентства.
С 1 октября по 10 октября 2018 года – заместитель министра транспорта Российской Федерации.
11 октября 2018 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
8 сентября 2019 года по итогам единого дня голосования Роман Старовойт был избран
губернатором Курской области с результатом 81,07% голосов.
16 сентября 2019 года вступил
в должность губернатора.
Кандидат педагогических наук
, доцент кафедры экономической безопасности и налогообложения Юго-Западного государственного университета.
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
Награжден орденами
Почета (2014), Александра Невского (2017). Имеет благодарность президента РФ (2012), почетную грамоту Правительства Российской Федерации (2012).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников